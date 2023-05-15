Знищення новітнього ЗРГК "Панцирь-С1" на Луганщині. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою високоточного американського снаряду GMLRS та БПЛА "Лелека-100" українського виробництва знищили новітній російський ЗРГК "Панцирь-С1" в Луганській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували у соцмережах.
"Знищення російського ЗРГК "Панцир-С1" в Луганській області. Працює пара "Лелека"+ GMLRS", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Для довідки:
"Лелека-100" - український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Створений українською компанією DeViRo. Прийнятий на озброєння Збройних Сил України в травні 2021 року
GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS. Розробник і виробник - Lockheed Martin
"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Розроблено тульським ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. 16 листопада 2012 ЗРГК "Панцирь-С1" прийнято на озброєння російської армії.
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вже, на моїй памʼяті, десь штук 30 відео, де цей комплекс дрючать в панцирь
Слово «сім'я» походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 прасл. *sěmьja, яке вважається спорідненим з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лит. šeimà, šeimýna, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Heim і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. home («дім»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. hameau («сільце»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κώμη («село») - всі ці слова виводяться від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пра-і.є. *ḱoy-m-, утвореного від кореня *k̂ei («лежати»). Деякі мовознавці (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Б. М. Ляпунов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 [ru] ) припускають, що *sěmьja являє собою утворення від кореня *sěmь за допомогою суфікса *ьja - аналогічно *bratьja < *bratъhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F#cite_note-5 [5] . Прикладом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F народної етимології є тлумачення «сім'я» як похідного від поєднання слів «сім» + «я» - начебто за числом членів сім'ї.
Чмо. Себе не зміг захистити...
снаряд вибухнув в 10-20 метрах, пво накрито маск сіткою а не в капонірі, тому там у кращому для вас кацапів випадку комплекс в решето, як рем база звісно щось згодиться і на тому все.
звісно не фаб 500 чи тактичним ядерним працювали.
На погляд неспеціаліста, там був 155, у кращому випадку. Пилюки було бо у будинок влучило - цегла полетіла точно.