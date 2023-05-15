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Знищення новітнього ЗРГК "Панцирь-С1" на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою високоточного американського снаряду GMLRS та БПЛА "Лелека-100" українського виробництва знищили новітній російський ЗРГК "Панцирь-С1" в Луганській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували у соцмережах.

"Знищення російського ЗРГК "Панцир-С1" в Луганській області. Працює пара "Лелека"+ GMLRS", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Для довідки:

"Лелека-100" - український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Створений українською компанією DeViRo. Прийнятий на озброєння Збройних Сил України в травні 2021 року

GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS. Розробник і виробник - Lockheed Martin

"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Розроблено тульським ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. 16 листопада 2012 ЗРГК "Панцирь-С1" прийнято на озброєння російської армії.

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Автор: 

знищення (7216) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+16
Розмір має значення. Із за своїх розмірів лелеку не бачать радари, а це очі арти та рсзо. Не потрібно недооцінювати розвідку, це 75 процентів успіху будь якої операції.
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15.05.2023 13:58
+15
Панцир.нет
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15.05.2023 14:03
+13
А міг би збивати ватальоти десь на брянщині.
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15.05.2023 14:16
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Розмір має значення. Із за своїх розмірів лелеку не бачать радари, а це очі арти та рсзо. Не потрібно недооцінювати розвідку, це 75 процентів успіху будь якої операції.
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15.05.2023 13:58 Відповісти
де хочь одне відео, як цей аналог гівна, успішно застосовується?
вже, на моїй памʼяті, десь штук 30 відео, де цей комплекс дрючать в панцирь
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15.05.2023 16:38 Відповісти
Що там ***** казало, "как орєшкі"?
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15.05.2023 14:01 Відповісти
Панцир.нет
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15.05.2023 14:03 Відповісти
аналогофнет....
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15.05.2023 14:04 Відповісти
"GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів". До уваги редакторів ЦЕНЗОРА: ви використовуєте калькований з людоїдської термін з біології "сімейство". Українською - "родина". GMLRS - сила.
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15.05.2023 14:12 Відповісти
родина снарядив?
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15.05.2023 14:44 Відповісти
Я б взагалі не запозичував термін з біології. "Лінія", чи "ряд".
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15.05.2023 14:51 Відповісти
Сім'я українське слово, то нехай цапи позбуваються українізмів, якщо бажають.
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15.05.2023 15:16 Відповісти
Да, слово семья - уходит корнями в пра-индо-европейсий период наших предков. Учитывая, что этногенезе руССких - фино-угорцы, а они как известно - НЕ индо-европейцы, то имеем, что слово семья - больше украинское, чем руССкое. (не путать Руськое, с мягким Сь, и руССкое... кацапам не приятно говорить магкое Сь)

Слово «сім'я» походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 прасл. *sěmьja, яке вважається спорідненим з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лит. šeimà, šeimýna, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Heim і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. home («дім»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. hameau («сільце»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κώμη («село») - всі ці слова виводяться від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пра-і.є. *ḱoy-m-, утвореного від кореня *k̂ei («лежати»). Деякі мовознавці (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Б. М. Ляпунов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 [ru] ) припускають, що *sěmьja являє собою утворення від кореня *sěmь за допомогою суфікса *ьja - аналогічно *bratьja < *bratъhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F#cite_note-5 [5] . Прикладом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F народної етимології є тлумачення «сім'я» як похідного від поєднання слів «сім» + «я» - начебто за числом членів сім'ї.
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16.05.2023 02:35 Відповісти
Анало Гов нет
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15.05.2023 14:14 Відповісти
"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх ******** і перспективних засобів повітряного нападу.

Чмо. Себе не зміг захистити...
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15.05.2023 17:49 Відповісти
Панцер то то щось німецьке, пісня натякає?)
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15.05.2023 14:15 Відповісти
А міг би збивати ватальоти десь на брянщині.
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15.05.2023 14:16 Відповісти
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15.05.2023 14:17 Відповісти
потрібно ще вихлопну в салон завести
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15.05.2023 15:54 Відповісти
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15.05.2023 17:52 Відповісти
Самый невезучий комплекс в мире,его уничтожают при всех налетах.
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15.05.2023 14:18 Відповісти
Можливо це тому що їх найбільше.
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15.05.2023 14:20 Відповісти
С-300 значно більше. тих "панцирів" мабуть і півсотні не набиралося у кацапів, станом на початок війни. а зараз так і взагалі. просто у них радіус дії невеликий, ось і підповзають до лінії фронту, тому і вигрібають.
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15.05.2023 15:27 Відповісти
Около 100.уничтожено 37
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15.05.2023 22:57 Відповісти
Но при этом они сбивали часть Хаймарсов которые летели на Антоновский мост. Об этом писал сам Юрий Бутусов.
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15.05.2023 14:39 Відповісти
Бутусов писав про те, що росіяне це заявляли. Але фактами ці заяви так і не підтвердилися.
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15.05.2023 14:58 Відповісти
бо це неможливо
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15.05.2023 15:21 Відповісти
Бутусов писав що ураження ЗРК в Херсоні допомагає Хаймарсам досягти більшої ефективності при атаках на Антонівський міст.
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15.05.2023 16:07 Відповісти
Хаймарс може збити лише Ізраїль, але і це не точно.
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15.05.2023 15:19 Відповісти
любите ви, кацапи, перекручувати все. з любої правди зробите кривду.
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15.05.2023 15:24 Відповісти
Бутусов писав що ураження ЗРК в Херсоні допомагає Хаймарсам досягти більшої ефективності при атаках на Антонівський міст. Бутусова теж запишеш в "кацапи"? Крім того на цензорі було відео як при обстрілі Антонівського мосту ракети ППО вражають цілі в повітрі, зняте херсонцями.
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15.05.2023 16:09 Відповісти
Так, чуть не попали. Зате налякали.
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15.05.2023 14:50 Відповісти
Ви б хоча б почитали про бч gmlrs, перед тим, як дурню писати. Там в радіусі 100м, мабуть, все як решето - 180'000 вольфрамових кульок - не забавка...
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15.05.2023 20:27 Відповісти
Дай бог нашому телятку вовка з'їсти.
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15.05.2023 21:16 Відповісти
Так руки чесались написать это,что аж зарегистрировался.))
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15.05.2023 14:54 Відповісти
Они не сегодня регистрировались.
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15.05.2023 15:00 Відповісти
Я констатировал факт. Чем ты огорчён?
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15.05.2023 15:07 Відповісти
Ну так махни стакан боярышника, ранимый ты наш.
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15.05.2023 15:13 Відповісти
Ок. Приму за извинения.
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15.05.2023 15:15 Відповісти
Размечтался
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15.05.2023 15:20 Відповісти
"промах 5-10 метров" - це означає, що той "панцирь" зараз схожий на дуршлаг
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15.05.2023 16:40 Відповісти
так так вам ботам наряд дали щоб це писати ? ))
снаряд вибухнув в 10-20 метрах, пво накрито маск сіткою а не в капонірі, тому там у кращому для вас кацапів випадку комплекс в решето, як рем база звісно щось згодиться і на тому все.
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15.05.2023 15:00 Відповісти
ніфігасобі вибух хиленькій...
звісно не фаб 500 чи тактичним ядерним працювали.
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15.05.2023 15:07 Відповісти
Ви уявляєте який розліт уламків від 220мм реактивного снаряду???
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15.05.2023 15:09 Відповісти
Если он глубоко вошёл, то все осколки уйдут вверх. Если это вообще 220мм, скорее похоже на Эскалибур. Если просматривать покадрово, то даже тряпочку, натянутую над панцирем, не сорвало.
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15.05.2023 15:14 Відповісти
))) я поняв, таким як ви щоб шось довести треба встати особисто в 20м від вибуху ))
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15.05.2023 15:18 Відповісти
Я с Никополя.прилетов насмотрелся за 9 месяцев . Смотря как снаряд лег,может и в 10 метрах повезти,осколки могут лететь веером до 90 градусов.надеюсь не в этом случае.
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15.05.2023 23:04 Відповісти
взрывы это не обязательно особо приметные, но крайне неприятные для здоровья события. современные снаряды сегодня так делают чтоб не для красивой картинки взрывались, а чтоб крошили-косили все живое в радиусе 100-200-300 метров.
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15.05.2023 22:59 Відповісти
Это могла быть ракета с вольфрамовыми шариками, они пробивают навылет двигатель Камаза на расстоянии метров 10. Они могут из этого Панциря сделать решето
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15.05.2023 15:20 Відповісти
Ок. Будем надеяться, что именно с шариками.
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15.05.2023 15:38 Відповісти
"Буки, Торы, Панцири работают в высшей степени эффективно".(в.в.хуйло)
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15.05.2023 14:53 Відповісти
Тут промах на 5-10 метрів.Переглядайте відео перед тим як викладати.
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15.05.2023 14:53 Відповісти
Це не куля, яка повинна потрапити точно в ціль, це навіть не 120 міна, від яких гинуть на відстані до 50м, це 220мм реактивний снаряд, скоріш за все осколково-фугасний з вольфрамовими кульками, там від Панціря суцільне решето
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15.05.2023 15:13 Відповісти
Ви припускаєте, чи знаєте, що з кульками ?
На погляд неспеціаліста, там був 155, у кращому випадку. Пилюки було бо у будинок влучило - цегла полетіла точно.
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15.05.2023 17:38 Відповісти
Пам'ятаю, як на початку війни Баштанська ТРО на Миколаєвщіні з мисливськими рушницями 3 штуки от таких захопила. У задовільному стані.
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15.05.2023 16:57 Відповісти
Було діло! Теж пам'ятаю, навіть не пошкоджені були.
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15.05.2023 21:11 Відповісти
 
 