Знищення новітнього ЗРГК "Панцирь-С1" на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою високоточного американського снаряду GMLRS та БПЛА "Лелека-100" українського виробництва знищили новітній російський ЗРГК "Панцирь-С1" в Луганській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували у соцмережах.

"Знищення російського ЗРГК "Панцир-С1" в Луганській області. Працює пара "Лелека"+ GMLRS", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Для довідки:

"Лелека-100" - український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Створений українською компанією DeViRo. Прийнятий на озброєння Збройних Сил України в травні 2021 року

GMLRS - сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Класифікуються як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS. Розробник і виробник - Lockheed Martin

"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Розроблено тульським ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. 16 листопада 2012 ЗРГК "Панцирь-С1" прийнято на озброєння російської армії.

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