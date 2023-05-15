Знищення російського танка з українського ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Протитанкісти 66-ї ОМБр знищили російський танк за допомогою ПТРК "Стугна-П" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

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