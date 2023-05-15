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Знищення російського танка з українського ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Протитанкісти 66-ї ОМБр знищили російський танк за допомогою ПТРК "Стугна-П" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічне полювання українських артилеристів на російський танк Т-80БВ поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

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танк (2064) знищення (7216) Стугна (83)


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это ж сколько кислорода надо будет, шоб потом это всё говно порезать!
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15.05.2023 14:18 Відповісти
Зустрілись якось "Стугна-П" і кацапський танк в одній точці...
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15.05.2023 14:23 Відповісти
Це вже в російському секторі Арктики бої йдуть?
Дуже непогано...
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15.05.2023 14:29 Відповісти
Горіть у пеклі, окупанти!
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15.05.2023 14:42 Відповісти
Т. Чорновол писала про дефіцит ракет до Стугни. Тому такі відео стали рідкістю.
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15.05.2023 14:54 Відповісти
зупинився - смерть!) башту відриває гарно стугна, ох гарно
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15.05.2023 15:34 Відповісти
Слава Збройним Силам України !!!
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15.05.2023 15:48 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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15.05.2023 16:22 Відповісти
Ця зброя супер. У деяких випадках краща за джавеліни. От як би ще мо України їх замовило у 21 році, перед війною тисяч 5 та б/к. Але. Асфальт.
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15.05.2023 17:55 Відповісти
 
 