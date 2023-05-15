Росіяни знову обстріляли цивільну інфраструктуру Херсону. ВIДЕО

15 травня під ворожий вогонь потрапив мікрорайон Корабельний район Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"В результаті обстрілу пошкоджено житло та господарчі споруди, деяке майно знищено повністю. Виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться в повідомленні.

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