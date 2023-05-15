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Українські воїни знищили 31 одиницю техніки противника на таврійському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань. Військові знищили та пошкодили 31 одиницю озброєння та техніки противника. Зокрема, 2 танки, 2 БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку сповістив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", - написав Тарнавський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського танка з українського ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Автор: 

танк (2064) знищення (7216) БТР (279) дрони (4689) Тарнавський Олександр (277) БМП (409)


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Топ коментарі
+8
Гей, Соколи ,повертайте гори, ліси ,доли. Усе буде Україна
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15.05.2023 16:34
+2
захід має дати їм більше зброї, а українці знають, як нею користуватися 👍
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15.05.2023 16:36
+2
Ого, якого ''шухєру'' наробили кацапам.
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15.05.2023 16:50
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The " Super Cum" name for the russkies military equipment is very fitting.
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15.05.2023 16:29 Відповісти
супер вафля
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15.05.2023 16:34 Відповісти
наверное очепатка сам имели введу
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15.05.2023 16:35 Відповісти
😹
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15.05.2023 16:48 Відповісти
Гей, Соколи ,повертайте гори, ліси ,доли. Усе буде Україна
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15.05.2023 16:34 Відповісти
захід має дати їм більше зброї, а українці знають, як нею користуватися 👍
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15.05.2023 16:36 Відповісти
Ну, одна-то точно есть. А где остальные 30? И рота?
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15.05.2023 16:45 Відповісти
тебе что супер вафли мало ?
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15.05.2023 16:47 Відповісти
Це просто для Канади скорочений варіант. Для Україні йде повне відео.
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15.05.2023 16:52 Відповісти
Ого, якого ''шухєру'' наробили кацапам.
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15.05.2023 16:50 Відповісти
ага
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15.05.2023 16:50 Відповісти
 
 