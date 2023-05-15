Українські воїни знищили 31 одиницю техніки противника на таврійському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань. Військові знищили та пошкодили 31 одиницю озброєння та техніки противника. Зокрема, 2 танки, 2 БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку сповістив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", - написав Тарнавський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського танка з українського ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО