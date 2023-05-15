Дрон-камікадзе знищив ворожий комплекс "Муром-М". ВIДЕО
Воїни 3-ї окремої танкової Залізної бригади знищили комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" на Кремінському напрямку
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади опублікували відео успішної атаки у соцмережі.
"Аеророзвідка гаубичного артдивізіону (комдив "Росомаха") та реактивного артдивізіону (комдив "Стугна") виявила ворожий комплекс "Муром-М". Наші реактивники і знищили його дроном-камікадзе типу FPV", - написали бійці.
До слова, "Муром-М" — це потужна апаратура для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Оптика дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор може в темряві виявити автомобіль за 8 км та людей за 4 км.
Топ коментарі
+6 Kucher
показати весь коментар15.05.2023 19:40
+6 Max #569866
показати весь коментар15.05.2023 20:00
+3 Николай Ворошилов #550868
показати весь коментар15.05.2023 20:18
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Хоча не зовсім зрозуміло, чи там повністю знищена оптика, чи ні.