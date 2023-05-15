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Дрон-камікадзе знищив ворожий комплекс "Муром-М". ВIДЕО

Воїни 3-ї окремої танкової Залізної бригади знищили комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" на Кремінському напрямку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади опублікували відео успішної атаки у соцмережі. 

"Аеророзвідка гаубичного артдивізіону (комдив "Росомаха") та реактивного артдивізіону (комдив "Стугна") виявила ворожий комплекс "Муром-М". Наші реактивники і знищили його дроном-камікадзе типу FPV", - написали бійці.

До слова, "Муром-М" — це потужна апаратура для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Оптика дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор може в темряві виявити автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

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Автор: 

знищення (7216) ЗСУ (7540) дрони (4689)


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Топ коментарі
+6
Респект оператору. Влучити в таку ціль не просто.
Хоча не зовсім зрозуміло, чи там повністю знищена оптика, чи ні.
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15.05.2023 19:40
+6
пора уже на Кремлевском направлении.
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15.05.2023 20:00
+3
муромец безглазій - М
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15.05.2023 20:18
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Так. У нас таких нема. Класний, був, чортяка.
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15.05.2023 19:38 Відповісти
у нас Круче
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15.05.2023 20:03 Відповісти
Підскажіть яка.
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15.05.2023 20:06 Відповісти
Military Secret
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15.05.2023 20:13 Відповісти
Кісіен мерієн тухес.
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15.05.2023 20:16 Відповісти
Респект оператору. Влучити в таку ціль не просто.
Хоча не зовсім зрозуміло, чи там повністю знищена оптика, чи ні.
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15.05.2023 19:40 Відповісти
зовсiм
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15.05.2023 20:05 Відповісти
Достатньо навіть одну доріжку печатної плати пошкодити.
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15.05.2023 20:14 Відповісти
пора уже на Кремлевском направлении.
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15.05.2023 20:00 Відповісти
муромец безглазій - М
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15.05.2023 20:18 Відповісти
а зверху так виглядає, наче каменюку хто знизу кинув
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15.05.2023 21:54 Відповісти
 
 