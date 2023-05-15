Дрон-камікадзе знищив ворожий комплекс "Муром-М". ВIДЕО

Воїни 3-ї окремої танкової Залізної бригади знищили комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" на Кремінському напрямку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади опублікували відео успішної атаки у соцмережі.

"Аеророзвідка гаубичного артдивізіону (комдив "Росомаха") та реактивного артдивізіону (комдив "Стугна") виявила ворожий комплекс "Муром-М". Наші реактивники і знищили його дроном-камікадзе типу FPV", - написали бійці.

До слова, "Муром-М" — це потужна апаратура для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Оптика дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор може в темряві виявити автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

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