Український снайпер одним пострілом ліквідував окупанта. ВIДЕО
В мережі показали філігранний постріл снайпера 23-го окремого стрілецького батальйону. Український військовий влучним пострілом ліквідував загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки снайпера опублікували у соцмережі.
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Тьохнув постріл - москаля немає.