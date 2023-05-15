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Український снайпер одним пострілом ліквідував окупанта. ВIДЕО

В мережі показали філігранний постріл снайпера 23-го окремого стрілецького батальйону. Український військовий влучним пострілом ліквідував загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки снайпера опублікували у соцмережі.

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Автор: 

ліквідація (3920) снайпери (357)


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Топ коментарі
+13
А москаль дурний іде співає
Тьохнув постріл - москаля немає.
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15.05.2023 21:40
+12
вчерашние ювелиры - страшные люди на войне.
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15.05.2023 21:40
+9
Был Ванька, нету ваньки
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15.05.2023 21:35
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Был Ванька, нету ваньки
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15.05.2023 21:35 Відповісти
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15.05.2023 21:36 Відповісти
вчерашние ювелиры - страшные люди на войне.
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15.05.2023 21:40 Відповісти
А москаль дурний іде співає
Тьохнув постріл - москаля немає.
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15.05.2023 21:40 Відповісти
Все, нема москаля, сама сира земля.
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15.05.2023 21:40 Відповісти
Підтримав "атечественньій автопром"
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15.05.2023 21:41 Відповісти
Не фіг шастать в Україні!
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15.05.2023 21:43 Відповісти
Це відео вже раніше було на Цензорі.
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15.05.2023 21:48 Відповісти
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15.05.2023 21:59 Відповісти
Krasawa!!!*******!
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16.05.2023 00:02 Відповісти
 
 