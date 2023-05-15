На Запорізькому напрямку бійці 44-ї бригади вистежили та знищили дві самохідні гармати 2С7 "Піон". ВIДЕО
На Запорізькому напрямку працює аеророзвідка та артилерія 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Точним ударом українським бійцям вдалося знищити дві самохідні гармати 2С7 "Піон" ЗС РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережі опублікували відео успішної атаки.
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весільні дрони всі мають стабілізацію. відпадає.
залишається крило.