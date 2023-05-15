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Новини Відео Війна
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На Запорізькому напрямку бійці 44-ї бригади вистежили та знищили дві самохідні гармати 2С7 "Піон". ВIДЕО

На Запорізькому напрямку працює аеророзвідка та артилерія 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Точним ударом українським бійцям вдалося знищити дві самохідні гармати 2С7 "Піон" ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережі опублікували відео успішної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український FPV-дрон атакував російський танк у Мар’їнці. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) 44 артилерійська бригада (35)


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Топ коментарі
+8
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2023 23:56
+7
Нашим Воінам респект і щира подяка 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.05.2023 23:59
+6
Ага! І президент зечмонія!
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16.05.2023 00:07
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Знову гугл-перекладач? 😁 САУ має загальноприйняту власну назву "Піон". Власна назва, як відомо не перекладається.
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15.05.2023 23:55 Відповісти
То нехай вже буде Півонія - гарно звучить 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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16.05.2023 00:01 Відповісти
"Півонія" - це українські САУ. Їх не можна знищувати. 😊
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16.05.2023 11:52 Відповісти
Подождите, если будут экономить и дальше на редакторах, то мы скоро прочитаем и про САУ "Тюльпания" и "Гвоздикия".
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16.05.2023 00:03 Відповісти
Ага! І президент зечмонія!
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16.05.2023 00:07 Відповісти
Авіаносець "Тризуб".
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16.05.2023 00:23 Відповісти
Назва МСР "Трайдент" і є ні що інше, ніж ТРИЗУБ.
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16.05.2023 09:43 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2023 23:56 Відповісти
Нашим Воінам респект і щира подяка 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.05.2023 23:59 Відповісти
Неплохо перепели ДДТ.
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16.05.2023 00:11 Відповісти
А вот горящий Пион я увидел только один. Про 2 будем верить на слово.
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16.05.2023 00:21 Відповісти
думаю ну кацапи ну напридумують назви, а то просто хтось гугол перекладач коряво юзає
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16.05.2023 00:12 Відповісти
+2 до статистики, дякуємо хлопці, ви неперевершені.
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16.05.2023 00:36 Відповісти
Тоді Британія надає нам ракети Тінь Шторма.
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16.05.2023 00:38 Відповісти
Оператору дрона треба ще трохи повчитися на курсах кінооператорів, бо не знаю як у кого, а у мене аж голова запаморочилась від постійних наїздів камери. А так - молодці.
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16.05.2023 01:17 Відповісти
це бпла типу крило. там блюють через кожну годину до це так дрон працює, нема стабілізації.
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16.05.2023 01:29 Відповісти
Вибачаюсь, але як Ви визначаєте тип БПЛА по відео? Це не наїзд, просто цікаво. )
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16.05.2023 10:46 Відповісти
фпв-дрон задля здешевлення має погану камеру. відпадає.

весільні дрони всі мають стабілізацію. відпадає.

залишається крило.
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16.05.2023 11:08 Відповісти
Дякую за пояснення. )
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16.05.2023 14:35 Відповісти
Цей дрон використовується для наведення а не для відосиків… для артилерії дуже важливо мати привʼязку цілі до місцевості… наїзд на ціль потім відкат з різних позицій дрона (навіть якщо ці позиції відрізняються на метр) дає можливість привʼязати ціль.
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16.05.2023 09:46 Відповісти
Може і так, я ж "диванний іксперд", але я вперше бачу таке відео.
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16.05.2023 10:44 Відповісти
Увага! Увага! На тшидесьонтому кілометржі від Варшави польский Фіат запердолів радецьку фуру!
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16.05.2023 01:41 Відповісти
В Україну прибув спільно обіцяний Італією та Францією ЗРК SAMP/T, - La Stampa
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16.05.2023 07:18 Відповісти
Ночная атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка, повреждены автомобили, горело здание
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16.05.2023 07:23 Відповісти
Глава Верховного Суда получал деньги за решение в пользу Жеваго - СМИ
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16.05.2023 07:27 Відповісти
Посол США после серии ночных взрывов в Киеве поблагодарила за работу ПВО Украины
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16.05.2023 08:08 Відповісти
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16.05.2023 08:44 Відповісти
Гарна робота і музика!
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16.05.2023 21:13 Відповісти
 
 