Росіяни заявляють, що збили у Брянській області безпілотник. ВIДЕО
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття російською ППО безпілотника у місті Клинці.
Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу", - написав Богомаз.
Він зазначив, що внаслідок атаки безпілотника пошкоджено балкон житлового будинку, постраждалих немає.
В соцмережах публікують відео збиття дрону.
Топ коментарі
+18 Валерий Коломиец #502756
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Два тела из беспилотника не падало?
Не те що наша ППО - 18 ваших аналоговнєтних ракет . !!
Цей БПЛА був увесь у пір'ях, каркав і бомбив расєю-матушку гівном пташиним...