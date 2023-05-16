Росіяни заявляють, що збили у Брянській області безпілотник. ВIДЕО

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття російською ППО безпілотника у місті Клинці.

Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу", - написав Богомаз.

Він зазначив, що внаслідок атаки безпілотника пошкоджено балкон житлового будинку, постраждалих немає.

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В соцмережах публікують відео збиття дрону.