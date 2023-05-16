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Росіяни заявляють, що збили у Брянській області безпілотник. ВIДЕО

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття російською ППО безпілотника у місті Клинці.

Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу", - написав Богомаз.

Він зазначив, що внаслідок атаки безпілотника пошкоджено балкон житлового будинку, постраждалих немає.

Також читайте: Ігнат про авіакатастрофу в Брянській області: "Там істерика"

В соцмережах публікують відео збиття дрону.

Автор: 

Брянськ (131) росія (65162) дрони (4699)


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Топ коментарі
+18
Кацапы, вы проверьте, может это опять ваш Су-34!
Два тела из беспилотника не падало?
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16.05.2023 09:11
+6
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16.05.2023 09:17
+6
Неспокійно стало на кацапії.
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16.05.2023 09:18
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Кацапы, вы проверьте, может это опять ваш Су-34!
Два тела из беспилотника не падало?
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16.05.2023 09:11 Відповісти
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16.05.2023 09:17 Відповісти
су34.какая куйня
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16.05.2023 09:55 Відповісти
Один БПЛА на 2 бойові вертольоти та три літаки? Хороший "розмін"!
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16.05.2023 09:12 Відповісти
Неспокійно стало на кацапії.
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16.05.2023 09:18 Відповісти
І єнта ані єщьо нічего нє начіналі, уявіть що буде коли почнуть )
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16.05.2023 09:38 Відповісти
дебіли. ще азербійджанці запускали старі кукурудзяники (пілот вмстрибував,коли треба) для виявлення систем ппо арм`ян.. ******* бп так гучно не літають!
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16.05.2023 09:20 Відповісти
на шахеди кажуть мопеди, бо гучно літають, там же ж такі в них двигуни
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16.05.2023 09:24 Відповісти
Ан-2 були на автопілоті ))
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16.05.2023 10:23 Відповісти
А на іншому відео після цього героїчного збиття чути звук ще одного БПЛА і як бабахне
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16.05.2023 09:22 Відповісти
Збили балконом багатоповерхівки. 🤣
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16.05.2023 09:23 Відповісти
це, мабудь, російський...
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16.05.2023 09:44 Відповісти
Аж цілий - безпілотник , хм ! Та шо ви кажете кацапи ?? Це однозначно - пабьєда .!
Не те що наша ППО - 18 ваших аналоговнєтних ракет . !!
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16.05.2023 10:10 Відповісти
"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу" ...
Цей БПЛА був увесь у пір'ях, каркав і бомбив расєю-матушку гівном пташиним...
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16.05.2023 10:28 Відповісти
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16.05.2023 10:48 Відповісти
У Карлсона тормоза отказали...
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16.05.2023 12:27 Відповісти
 
 