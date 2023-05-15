Ігнат про авіакатастрофу в Брянській області: "Там істерика"
Російська пропаганда не може визначитися із версією та звинувачує в усьому то українських диверсантів, то власну ППО.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Третій гелікоптер зник теж за незрозумілих причин. Це не дуже визнається в РФ, щоб ще чорнішим той день не став для них", – сказав він.
Ігнат зазначив, що російська пропаганда розглядає різні варіанти: від діяльності партизанів до роботи українських винищувачів або власної протиповітряної оборони.
"Там істерика. Ми за ними спостерігаємо, і це нас дуже тішить", - заявив він.
Він зауважив, що РФ продовжує готувати пілотів, йдеться про близько 100 – 150 осіб щороку.
"Особливих надій на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми, звичайно, не маємо. Але якісний склад буде значно гірший", - резюмував Ігнат.
Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося 5 повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35. На думку Ігната, до авіатрощі причетна російська ППО.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.unian.net/war/zenitchik-rasskazal-kak-v-nachale-voyny-oboronyali-nebo-nad-kievom-novosti-kieva-11928549.html
https://www.youtube.com/watch?v=gmjXLSAd13I
В одному бою, у блискуче організованій засідці українська зенітно-ракетна система знищила одразу чотири російські бойові машини! Джерело:
Нехай би ламали голову і гадали далі - звідки ж пальнули в їхні літаки , чи дрг з брянського лісу , чи з українського кордону .
Якби це сталося , їхні пропагандони вже б підняли гавкіт в соцмережах . Вони самі чекають на результат пошуків .
Хоча , можливо і вже знайшли ,, бо я проглядав їхні сторінки ще зранку , тоді інфи про виявлення ракет ще не було .
Ги!
А москалі пишуть, що там пілоти в титановій капсулі.
І те, що знайшли від вертольота, сильно покоцане. Кажуть, що від пзрк таких пошкоджень бути не може.
Як версія (у піпла): ракети повітря-повітря з польських мігів-29.
З іншого боку, кацапня також розказує, що їхні придурки (добре, що вони такі) літають за розкладом, як електрички. І маршрути не міняють.
Тому вирахувати було не складно.
Але хочу також почитати щодо їхньої ппо.
Усі, хто хоче знати, знають, а ви можете вірити в цю ахінею
.
Кацапню треба тримати в тонусі постійно , вона має безперервно панікувати , битися в істериці , і боятися атак на свої літаки навіть на своїй території . Моральне виснаження ворога не менш важливе ніж фізичне .
https://twitter.com/666_mancer/status/1657996513992232962
Ці уроди також бомбили Сирію.
І всіх переграли!
Навпаки - прєкрасную. )))
То же и ДРГ касается: они что ракеты с готовыми поражающими элементами в карманах носят? Там самолеты - в куски. У вертолета винт в сквозных пробоинах, как решето, от поражающих элементов.
Или просто десликсия?
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85&oq=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEKMTI5MTdqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:b313578d,vid:MSDTI1V_yOg
В самом начале видно попадание в носовую часть вертолета (в куски машину разорвало, ах хвостовая балка отлетела). Дальше видно, что от самолета тоже остались куски.
Фото лопасти сбитого вертолета:
https://focus.ua/static/storage/thumbs/x600/2/3e/1ece93ea-6ab50a8f7ef8c4fc14f8a1744589a3e2.jpg?v=5138_1
На лопасти видны следы поражения готовыми убойными элементами (лопасть вращалась, но дырки аккуратной формы, что указывает на большую скорость поражающих элементов: если бы дыры были от кусков отлетающей обшивки, то характер повреждений был бы другой (у кусков обшивки скорость была бы небольшая и отверстия имели бы вытянутую форму).
Выводы:
1. Ракета шла с носовых углов (т.е. с территории Украины).
2. Ракета летела по инерции (нет следа от работы стартового двигателя).
3. Ракета была с мощной б/ч (с поражающими элементами).
Итог: это не дружественный огонь и не ПЗРК. Это огонь комплекса ПВО средней дальности (40 км до границы) с территории Украины.
Вопросы?
Якщо це двйсно так.
То Ігнат знов опинтвся в ролі клоуна, який розважає і свою і чужу однаково слабодумаючу публіку
Цензор як папуга за ними повторює.