Ігнат про авіакатастрофу в Брянській області: "Там істерика"

Російська пропаганда не може визначитися із версією та звинувачує в усьому то українських диверсантів, то власну ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Третій гелікоптер зник теж за незрозумілих причин. Це не дуже визнається в РФ, щоб ще чорнішим той день не став для них", – сказав він.

Ігнат зазначив, що російська пропаганда розглядає різні варіанти: від діяльності партизанів до роботи українських винищувачів або власної протиповітряної оборони.

"Там істерика. Ми за ними спостерігаємо, і це нас дуже тішить", - заявив він.

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Він зауважив, що РФ продовжує готувати пілотів, йдеться про близько 100 – 150 осіб щороку.

"Особливих надій на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми, звичайно, не маємо. Але якісний склад буде значно гірший", - резюмував Ігнат.

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Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося 5 повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35. На думку Ігната, до авіатрощі причетна російська ППО.