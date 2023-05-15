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Ігнат про авіакатастрофу в Брянській області: "Там істерика"

ігнат

Російська пропаганда не може визначитися із версією та звинувачує в усьому то українських диверсантів, то власну ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Третій гелікоптер зник теж за незрозумілих причин. Це не дуже визнається в РФ, щоб ще чорнішим той день не став для них", – сказав він.

Ігнат зазначив, що російська пропаганда розглядає різні варіанти: від діяльності партизанів до роботи українських винищувачів або власної протиповітряної оборони.

"Там істерика. Ми за ними спостерігаємо, і це нас дуже тішить", - заявив він.

Читайте: 90% ефективності ППО стосується лише певних крилатих ракет та іранських дронів, але не С-300, керованих авіабомб, "Іскандерів", - Повітряні сили

Він зауважив, що РФ продовжує готувати пілотів, йдеться про близько 100 – 150 осіб щороку.

"Особливих надій на те, що в Росії закінчаться льотчики, ми, звичайно, не маємо. Але якісний склад буде значно гірший", - резюмував Ігнат.

Дивіться: Су-34 розбився у Брянській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося 5 повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35. На думку Ігната, до авіатрощі причетна російська ППО. 

авіакатастрофа (1093) Брянськ (131) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+30
2 літаки і 3 гелікоптери за одну мить....такого історія ще не знає.
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15.05.2023 16:36
+25
а что случилось?
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15.05.2023 16:30
+22
Він говорить те,що потрібно, а решта ,то нехай частіше огород городить, а літаки московії ідуть за кораблем.
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15.05.2023 16:38
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а что случилось?
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15.05.2023 16:30 Відповісти
НЕ так , не так !!!! ЧТО ЖЕ ПРОІЗОШЛО ?!!
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15.05.2023 16:38 Відповісти
Где ГАЗель?!!!?
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15.05.2023 17:18 Відповісти
Вони упали!.
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15.05.2023 17:46 Відповісти
деревья спилили.
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15.05.2023 17:52 Відповісти
Та своі втулили -- шо там гадати на кавовіи гущі
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15.05.2023 16:32 Відповісти
правильна. бей своих шоб чужие боялись
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15.05.2023 16:33 Відповісти
2 літаки і 3 гелікоптери за одну мить....такого історія ще не знає.
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15.05.2023 16:36 Відповісти
"Самым тяжёлым месяцем за время полномасштабной войны с Россией был февраль, тогда российская авиация и наземные силы усиленно атаковали Киев. Массированная атака была и на земле, и на небе. За 11 минут было сбито 7 самолётов, почти вся эскадрилья легла! Такое ощущение, что это была атака последней надежды. Они заходили близко в зону поражения, мы их "хлопали". Мы очень много тогда уничтожили, и после этого воздушные атаки на Киев прекратились", - вспоминает зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Смажный.

https://www.unian.net/war/zenitchik-rasskazal-kak-v-nachale-voyny-oboronyali-nebo-nad-kievom-novosti-kieva-11928549.html
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15.05.2023 17:15 Відповісти
Я привела аналіз Юрія Бутусова, вірю йому , цінуючи його важку працю. Я пам'ятаю, як в Канатове Офіцер тримав Небо поки його побратими вилітали. Пам'ятаю Привіда Києва,який в першу годину війни закрив село моєї мами. ...Ніколи не забути Подвиг Народу України і ЗСУ.
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15.05.2023 17:36 Відповісти
А потом тот же Игнат просто в наглую сказал, что народу врал, и Привід Києва это вымышленный фольклорный персонаж, некий собирательный образ и т.п. А ведь многие реально в него верили.
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15.05.2023 20:12 Відповісти
Привід Києва це усі Серафими України, усі хто тримав і тримає небо. Привід Києва це Соколи України, один з яких і захистив село моєї мами
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15.05.2023 21:27 Відповісти
Небо держат атланты.
https://www.youtube.com/watch?v=gmjXLSAd13I
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15.05.2023 22:25 Відповісти
Знаєте,мені якось все одно, що ви там десь прочитали. Для мене усі захисники України це Ангели,які закривають собою беззахисних. До них і Серафими належать, небесна ієрархія.
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15.05.2023 22:43 Відповісти
Я ничего нигде не читал и не собираюсь.
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15.05.2023 22:49 Відповісти
не за мить а за день, але все одно приємно що капець
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15.05.2023 21:03 Відповісти
Ну так уж и за всю историю. Во времена ВОВ сбивались ДЕСЯТКИ самолетов за один налет. В день битвы за Британию было сбито порядка 60 самолетов Люфтваффе. Да и в корейскую войну авиабои были весьма результативными.
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15.05.2023 21:26 Відповісти
Досить недовіри. 1970 рік тільки Ізраїль наніс московії втрати в одному бою в такій кількості, але ЗСУ мають на один гелікоптер більше. Мене цікавить тільки рашка, її втрати і її крах
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15.05.2023 21:41 Відповісти
Рашка само по себе с серьезным противником никогда не воевала. Или против партизан, или против крошечных стран. Хотя в Грузии 6 штук забаранили винторогих летчиков-налетчиков.
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15.05.2023 22:24 Відповісти
Русня может и в истерике, но прекрасно понимает кто и как сбил их летунов. А вот Игнат натурально ссыт отдать должное своим воинам, поэтому лепит какую-то чушь как обычно.
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15.05.2023 16:36 Відповісти
Він говорить те,що потрібно, а решта ,то нехай частіше огород городить, а літаки московії ідуть за кораблем.
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15.05.2023 16:38 Відповісти
Похоже здравый смысл и яйца есть только у Бутусова.
В одному бою, у блискуче організованій засідці українська зенітно-ракетна система знищила одразу чотири російські бойові машини! Джерело:
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15.05.2023 16:38 Відповісти
болтун-находка для врага.
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15.05.2023 16:40 Відповісти
Бутусов теж неправий . Якщо це зробили наші , то тепер таке повторити вже буде важко , бо кацапи тепер вже попереджені , знатимуть що то наша ППО і будуть пильнувати .
Нехай би ламали голову і гадали далі - звідки ж пальнули в їхні літаки , чи дрг з брянського лісу , чи з українського кордону .
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15.05.2023 17:08 Відповісти
Так за уламками ракет одразу видно, хто збив і чим. Збили наші, спочатку гелікоптери Ми-8 з постановниками перешкод, потім бомбардувальник Су-34, потім Су-35, який все це прикривав. Потім гелікоптер, який намагався щось врятувати.
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15.05.2023 17:43 Відповісти
В тому й справа що кацапи уламків ракет ще не знайшли . Невідомо звідки вони випущені , з ЗРК чи ПЗРК . ! ( вчора читав у тг що одну ракету мовляв - ідентифікували на відео в момент потрапляння в гелікоптер , як - ракету з Панциря , але це не точно )
Якби це сталося , їхні пропагандони вже б підняли гавкіт в соцмережах . Вони самі чекають на результат пошуків .
Хоча , можливо і вже знайшли ,, бо я проглядав їхні сторінки ще зранку , тоді інфи про виявлення ракет ще не було .
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15.05.2023 17:55 Відповісти
Ракети з НЛО! Тому і уламків немає!
Ги!
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15.05.2023 18:09 Відповісти
А гамір уже був, до цього і додався ще один гелікоптер.
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15.05.2023 22:45 Відповісти
Я вичитала в них (але це піпл пише), що прилетіло чимось сильним (в усякому разі, по сушках), бо в одного, зокрема, знесло кабіну, він падав без неї.

А москалі пишуть, що там пілоти в титановій капсулі.

І те, що знайшли від вертольота, сильно покоцане. Кажуть, що від пзрк таких пошкоджень бути не може.

Як версія (у піпла): ракети повітря-повітря з польських мігів-29.

З іншого боку, кацапня також розказує, що їхні придурки (добре, що вони такі) літають за розкладом, як електрички. І маршрути не міняють.

Тому вирахувати було не складно.

Але хочу також почитати щодо їхньої ппо.
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16.05.2023 08:46 Відповісти
Головне що завадили (поки) півтоними бомбами прикордоні села тероризувати!
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15.05.2023 18:12 Відповісти
Яка система!
Усі, хто хоче знати, знають, а ви можете вірити в цю ахінею
.
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15.05.2023 17:09 Відповісти
та и так все уже знают, потому что затащить ночами такую огромную ***** в лес возле Семеновки незаметно было не реально. Всё равно это видели много людей.
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15.05.2023 17:53 Відповісти
В игру "нас там нет" можно играть и более одного игрока.
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15.05.2023 18:14 Відповісти
Да они уже забыли об этом, как об ударе по Кремлю. Это уже не горячая новость.
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15.05.2023 16:37 Відповісти
Эта "не горячая новость" войдет во все мировые пособия для подготовки расчетов ПВО.
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15.05.2023 16:41 Відповісти
Да никуда она не войдёт, если никто так и не раскрыл что там случилось.
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15.05.2023 16:47 Відповісти
Раскроют. В свое время. А пока можно кацев и потроллить. Глядишь, еще раз на эти грабли наступят..
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15.05.2023 16:53 Відповісти
Свого часу дізнаємось.
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15.05.2023 16:54 Відповісти
хто б не влупив - результат тішить - пташкопад в кацапстанє то чудова річ
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15.05.2023 16:38 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялис
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15.05.2023 16:39 Відповісти
Хз, звичайно всяке може бути, але в ППО є система свій-чужий, навіть переносні установки її мають. По свому літаку не дуже то вистрелиш, вона блокує атаку власної цілі. Звичайно вона може і помилитись, ну або відключити її можна, але щоб 5 цілей за один день...
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15.05.2023 16:43 Відповісти
Сюди ж треба добавити і ще один коптер, перед тим збитий над Джанкоем. Кацапи втрату визнають але "от технической неисправности". У всіх випадках ніхто з екіпажей стервятників не спасся, тобто ракета била прямо по курсу в районі кабіни. Лафа з бомбаржуанням українських міст почала закінчуватись. Слава Британії і воїнам ЗСУ !!!
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15.05.2023 16:44 Відповісти
То все наші гуси з наших біолабораторій, з підвищеною швидкістю польоту так би мовити.
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15.05.2023 16:57 Відповісти
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15.05.2023 18:48 Відповісти
ПВО Брянской Народной Республики сбила атаковавшие их воздушные цели противника, армии РФ.
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15.05.2023 17:10 Відповісти
После нанесения бомбовых ударов Белгородчине решили не рисковать.
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15.05.2023 18:05 Відповісти
От і добре .
Кацапню треба тримати в тонусі постійно , вона має безперервно панікувати , битися в істериці , і боятися атак на свої літаки навіть на своїй території . Моральне виснаження ворога не менш важливе ніж фізичне .
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15.05.2023 17:15 Відповісти
это все ПэВэО Лаоса виновато

https://twitter.com/666_mancer/status/1657996513992232962
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15.05.2023 17:16 Відповісти
5 (п'ять) пепелаців виявились важчи за повітря, на концерт Кобздона відправилось 10 (чи хтось катапультувався?). Результат доволі гарний. А хто розповсюджував квитки - несуттево. Колись взнаємо.
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15.05.2023 17:23 Відповісти
Здохли всі екіпажі.
Ці уроди також бомбили Сирію.
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16.05.2023 08:48 Відповісти
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15.05.2023 17:28 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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15.05.2023 17:31 Відповісти
Окрім крил треба їм ще й яйця підрізати, аби не плодилися, як ті смердючі щури підвальні.
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15.05.2023 17:38 Відповісти
что б там не было , а русня перестала бомбить планирующими бомбами
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15.05.2023 17:47 Відповісти
Хто б не збив ті корита, в мене одне прохання - не зупиняйтесь.
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15.05.2023 17:55 Відповісти
Кацапи, у вас феєрична ППО. Можетє павтаріть?
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15.05.2023 17:55 Відповісти
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15.05.2023 17:55 Відповісти
Та що там визначатися?! Що то було? Ракети з НЛО!
І всіх переграли!
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15.05.2023 18:01 Відповісти
AIM-120
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15.05.2023 18:03 Відповісти
І пан Макс їх власноручно наводив на ціль і давав команду "Вогень по кацапотварюках!"?
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15.05.2023 18:20 Відповісти
ага
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15.05.2023 18:23 Відповісти
польские Миг29 пришли уже модернизированные под эти ракеты
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15.05.2023 18:10 Відповісти
В Приморском крае https://tsn.ua/tags/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F России совершил жуткую посадку вертолет Ми-2. Он оборвал линии электропередач и обесточил станцию "Транснефти".
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15.05.2023 18:18 Відповісти
То, мабуть, льотчик навчався під час пандемії короновірусу дистанційно
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15.05.2023 19:40 Відповісти
Так чому - жуткую ?

Навпаки - прєкрасную. )))
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16.05.2023 08:49 Відповісти
Да ну нафиг, какой дружественный огонь? Видео попаданий есть: был бы дружественный огонь - был бы инверсионный след от работы разгонного двигателя ракеты. А его нет. Да и попадания в носовую часть.
То же и ДРГ касается: они что ракеты с готовыми поражающими элементами в карманах носят? Там самолеты - в куски. У вертолета винт в сквозных пробоинах, как решето, от поражающих элементов.
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15.05.2023 18:24 Відповісти
AIM-120 ракета маленькая и след не оставляет

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15.05.2023 19:25 Відповісти
При чем здесь AIM-120? Речь о дружественном огне (т.е. что самолеты сбила российская ПВО). Кроме того, какая бы она маленькая не была (а она не маленькая, вот FIM-92 - маленькая), когда она стартует остается след (дальше ракета по инерции летит). А на видео следа нет, т.е. ракета из далека пущена была.
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15.05.2023 19:33 Відповісти
на столе лежали две колбаски ,а ты рассказывал нам сказки
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15.05.2023 20:20 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядько?
Или просто десликсия?
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15.05.2023 20:29 Відповісти
нету видео где можна рассмотреть ракету - все мутно
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15.05.2023 20:32 Відповісти
Серьезно?
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85&oq=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEKMTI5MTdqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:b313578d,vid:MSDTI1V_yOg
В самом начале видно попадание в носовую часть вертолета (в куски машину разорвало, ах хвостовая балка отлетела). Дальше видно, что от самолета тоже остались куски.
Фото лопасти сбитого вертолета:
https://focus.ua/static/storage/thumbs/x600/2/3e/1ece93ea-6ab50a8f7ef8c4fc14f8a1744589a3e2.jpg?v=5138_1
На лопасти видны следы поражения готовыми убойными элементами (лопасть вращалась, но дырки аккуратной формы, что указывает на большую скорость поражающих элементов: если бы дыры были от кусков отлетающей обшивки, то характер повреждений был бы другой (у кусков обшивки скорость была бы небольшая и отверстия имели бы вытянутую форму).
Выводы:
1. Ракета шла с носовых углов (т.е. с территории Украины).
2. Ракета летела по инерции (нет следа от работы стартового двигателя).
3. Ракета была с мощной б/ч (с поражающими элементами).
Итог: это не дружественный огонь и не ПЗРК. Это огонь комплекса ПВО средней дальности (40 км до границы) с территории Украины.
Вопросы?
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15.05.2023 20:45 Відповісти
Досить вичерпно.
Якщо це двйсно так.
То Ігнат знов опинтвся в ролі клоуна, який розважає і свою і чужу однаково слабодумаючу публіку
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16.05.2023 00:26 Відповісти
У командования ВСУ просто такая манера (четко прослеживающаяся в течение всей войны): наводить тень на плетень. Нормальная манера.
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16.05.2023 00:49 Відповісти
Мені теж ця манера подобається: "це не ми".
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16.05.2023 08:52 Відповісти
ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ (проклятый переводчик)
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16.05.2023 01:55 Відповісти
150см на 17см
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15.05.2023 19:27 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/15/7402313/ ЕС подтвердил планы по санкциям против третьих государств, которые помогают РФ с товарами
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15.05.2023 18:34 Відповісти
пардон , не туда
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15.05.2023 18:38 Відповісти
это все с Лазера что нам Байден дал
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15.05.2023 19:26 Відповісти
Яка різниця хто і як збили ? Добре, що збили. Аби не літали. І добре, що вдома впали, щоб кацапи бачили своїх героїв з унітазами або в унітазах.
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15.05.2023 20:21 Відповісти
Путлер решил перейти на сторону Украины
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15.05.2023 21:03 Відповісти
Не можу визначитись хто мене більше бісить: резніков чи ігнат?
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15.05.2023 21:06 Відповісти
Ігнат мілка рибка в цій грі
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16.05.2023 00:27 Відповісти
мабуть пильца попала в двігателі ,весна на дворі все цвіте
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15.05.2023 21:15 Відповісти
Да что тут гадать! Самолёты и вертолёты упали потому, что они тяжелее воздуха! Вы что, физику не учили?
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15.05.2023 21:47 Відповісти
Цапи називають цю подію авіакатастрофою.
Цензор як папуга за ними повторює.
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16.05.2023 08:57 Відповісти
 
 