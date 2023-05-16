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У Придністров’ї пролунала сирена повітряної тривоги. Влада каже - через несправність. ВIДЕО

В місті Бендери, що у невизнаному Придністров’ї, ввечері 15 травня лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Так звана "влада" заявила про технічну несправність та закликала не панікувати.

"У місті лунав сигнал сирени. Сталася технічна несправність. Просимо дотримуватися спокою - "голова" Державної адміністрації міста Бендери Роман Іванченко", - йдеться у дописі під відео.

Читайте: Невизнане Придністров’я просить Росію збільшити кількість "миротворців" нібито через зростання ризиків безпеки, - росЗМІ

Автор: 

Молдова (2071) Придністров’я (474) повітряна тривога (919)


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Ну як так? Тепер штани прати.
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16.05.2023 10:06 Відповісти
А як там в Придурков'ї з ППО в цілому? Не глючить?
Все норм?
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16.05.2023 10:11 Відповісти
А чого так, тихенько тихенько?
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16.05.2023 10:16 Відповісти
Так просто нічого не відбувається.
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16.05.2023 10:17 Відповісти
Анекдот згадався.. Летить літак, капітан звертається до пасажирів:
"Шановні пасажири, наш політ проходить на висоті десять тисяч метрів, температура за бортом ААААА *ЛЯЯДЬ!!! *******!!! ШО ЦЕ ***ЛЯДЬ ТАКЕ????? (далі спокійним голосом) Вибачте, стюардеса випадково вилила на мене гарячу каву. Бачили б ви мої штани спереду"
Один з пасажирів: "От блін, бачив би ти мої штани сзаду".
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16.05.2023 11:25 Відповісти
Уявляєте собі - в рашистському анклаві є місто, назване на честь Степана Андрійовича!

Це ж який тролінг можно зробити для кацапів?!
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16.05.2023 13:45 Відповісти
 
 