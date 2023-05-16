У Придністров’ї пролунала сирена повітряної тривоги. Влада каже - через несправність. ВIДЕО
В місті Бендери, що у невизнаному Придністров’ї, ввечері 15 травня лунав сигнал повітряної тривоги.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Так звана "влада" заявила про технічну несправність та закликала не панікувати.
"У місті лунав сигнал сирени. Сталася технічна несправність. Просимо дотримуватися спокою - "голова" Державної адміністрації міста Бендери Роман Іванченко", - йдеться у дописі під відео.
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"Шановні пасажири, наш політ проходить на висоті десять тисяч метрів, температура за бортом ААААА *ЛЯЯДЬ!!! *******!!! ШО ЦЕ ***ЛЯДЬ ТАКЕ????? (далі спокійним голосом) Вибачте, стюардеса випадково вилила на мене гарячу каву. Бачили б ви мої штани спереду"
Один з пасажирів: "От блін, бачив би ти мої штани сзаду".
Це ж який тролінг можно зробити для кацапів?!