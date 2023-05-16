У Придністров’ї пролунала сирена повітряної тривоги. Влада каже - через несправність. ВIДЕО

В місті Бендери, що у невизнаному Придністров’ї, ввечері 15 травня лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Так звана "влада" заявила про технічну несправність та закликала не панікувати.

"У місті лунав сигнал сирени. Сталася технічна несправність. Просимо дотримуватися спокою - "голова" Державної адміністрації міста Бендери Роман Іванченко", - йдеться у дописі під відео.

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