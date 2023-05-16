Група українських воїнів зачищає позиції окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни зачистили позицію окупантів поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою українські бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що атака на ворожі позиції здійснювалася під прикриттям танка, а штурму передував артилерійський обстріл російських позицій. Воїни полонили щонайменше одного загарбника.
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Прошло много лет и кацапы попали на главные роли в реальном кино, когда их в упор расстреливают и давят гусеницами !
Короче, можем повторить