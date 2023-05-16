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Група українських воїнів зачищає позиції окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни зачистили позицію окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою українські бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що атака на ворожі позиції здійснювалася під прикриттям танка, а штурму передував артилерійський обстріл російських позицій. Воїни полонили щонайменше одного загарбника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці спостерігають за відступом окупантів поблизу Бахмуту та тролять їх: "Эти краснокнижные животные... Они в натуре обосрались!..". ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1560) полонені (2264)


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16.05.2023 15:43 Відповісти
В фильма про ВОВ всегда были кадры, когда немецкий танк ехал на окоп с советским солдатом....
Прошло много лет и кацапы попали на главные роли в реальном кино, когда их в упор расстреливают и давят гусеницами !
Короче, можем повторить
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16.05.2023 15:54 Відповісти
В фильмах парашинских солдат с бутылкой горючей смеси сжигает танк, в реальности все выглядит печальнее, эти долбо@бы насмотрелись ватной пропаганды и приперлись к Вам: "можем повторить"
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16.05.2023 16:57 Відповісти
 
 