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Оператори дрона 59 ОМПБр знищили дві російські установки розмінування. ВIДЕО

Оператори дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на Бахмутському напрямку знищили дві російські установки розмінування УР-83П "Змій Горинич". FPV-дрон "Пегас" влучно поцілив та знищив ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, злагоджені та ефективні дії групи українських бійців зафіксував безпілотник.

Дивіться також: Бійці спостерігають за відступом окупантів поблизу Бахмуту та тролять їх: "Эти краснокнижные животные... Они в натуре обосрались!..". ВIДЕО

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знищення (7235) 59 окрема мотопіхотна бригада (126) дрони (4699)


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Разминировали, разминировали... не выразминировали... Операторам респект!
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16.05.2023 16:41 Відповісти
Читаю блог редактора,дякую,що він є на моїй сторінці. Аналіз російської брехні про Петріот. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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16.05.2023 16:42 Відповісти
Це найстрашніша техніка руйнівної сили - "Змій Горинич".
Одним викидуванням дроту можна за мить цілу багатоповерхівку зруйнувати.
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16.05.2023 16:44 Відповісти
це чудово, навіть якщо це була імітація 3,14-рів означити наступ.
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16.05.2023 17:01 Відповісти
Красунчики.
З Богом, герої
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16.05.2023 17:37 Відповісти
Орки так і не зрозуміли, що сталося. Мабуть, подумали, що міна крута попалася. Протикорабельна.
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16.05.2023 17:48 Відповісти
 
 