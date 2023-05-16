Оператори дрона 59 ОМПБр знищили дві російські установки розмінування. ВIДЕО

Оператори дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на Бахмутському напрямку знищили дві російські установки розмінування УР-83П "Змій Горинич". FPV-дрон "Пегас" влучно поцілив та знищив ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, злагоджені та ефективні дії групи українських бійців зафіксував безпілотник.

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