На Луганщині українські бійці знищили три російські "Гради". ВIДЕО
Сили спеціальних операцій ЗС України на Луганщині знищили три російські "Гради", з яких окупанти обстрілювали Сєверодонецьк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших бійців опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+17 Чайка Київ
показати весь коментар16.05.2023 17:33
+9 Олег Громико
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+4 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар16.05.2023 18:15
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В Сєверодонецьку лише ждуни залишились. Вони ще з 24.02.2022 були впевнені, що це Київська хунта обстрілює Сєверодонецьк.
То кому ще казати?
"На жаль, місто залишається окупованим, але, втім, вже навіть на околицях Сєверодонецька іноді відбувається "бавовна". Тобто є розуміння, що все ж таки вже дотягуються й туди".
Остання "бавовна", за словами Стрюка, у Сєверодонецьку була минулого року.
"Тому, здається, це - приємна новина", - сказав він.
По ходу нам треба якось визначатись, хто що обстрілює. А то в один день на цензорі дві суперечливі версії.
Може, ці гради з Сіверодонецька обстрілювали ЗСУ?