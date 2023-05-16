На Луганщині українські бійці знищили три російські "Гради". ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗС України на Луганщині знищили три російські "Гради", з яких окупанти обстрілювали Сєверодонецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших бійців опублікували у соцмережі.

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