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На Луганщині українські бійці знищили три російські "Гради". ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗС України на Луганщині знищили три російські "Гради", з яких окупанти обстрілювали Сєверодонецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших бійців опублікували у соцмережі.

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Автор: 

Сєверодонецьк (508) знищення (7235) ССО (519) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+17
Відстрілались, гниди москальські.
Госопди, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкам
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16.05.2023 17:33
+9
Подловили, как раз на позиции для залпа стали.
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16.05.2023 17:24
+4
А кому казати?
В Сєверодонецьку лише ждуни залишились. Вони ще з 24.02.2022 були впевнені, що це Київська хунта обстрілює Сєверодонецьк.
То кому ще казати?
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16.05.2023 18:15
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Подловили, как раз на позиции для залпа стали.
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16.05.2023 17:24 Відповісти
Відстрілались, гниди москальські.
Госопди, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкам
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16.05.2023 17:33 Відповісти
Шота я не поэл - как это они обстреливают Северодонецк если он под кассабами? По своим били? Так может тогда не надо было их бомбить?
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16.05.2023 17:41 Відповісти
Взвод РСЗО за раз,отличная работа.
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16.05.2023 17:42 Відповісти
Це точно новина за цей рік? Навіщо окупантам обстрілювати Сєвєродонецьк, якщо це місто зараз окуповане?
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16.05.2023 18:02 Відповісти
А шоб сказать шо це ми...
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16.05.2023 18:04 Відповісти
А кому казати?
В Сєверодонецьку лише ждуни залишились. Вони ще з 24.02.2022 були впевнені, що це Київська хунта обстрілює Сєверодонецьк.
То кому ще казати?
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16.05.2023 18:15 Відповісти
повідомив керівник Сєверодонецької МВА https://t.me/luhanskaVTSA/10542 Олександр Стрюк , інформує

"На жаль, місто залишається окупованим, але, втім, вже навіть на околицях Сєверодонецька іноді відбувається "бавовна". Тобто є розуміння, що все ж таки вже дотягуються й туди".
Остання "бавовна", за словами Стрюка, у Сєверодонецьку була минулого року.
"Тому, здається, це - приємна новина", - сказав він.

По ходу нам треба якось визначатись, хто що обстрілює. А то в один день на цензорі дві суперечливі версії.
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16.05.2023 18:22 Відповісти
Прогноз погоди-гради відміняються по причині що їм пиз**ць прийшов.
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16.05.2023 18:26 Відповісти
Старе відео, опубліковане рік тому.
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16.05.2023 19:31 Відповісти
Цензор, шо за маячня?!
Може, ці гради з Сіверодонецька обстрілювали ЗСУ?
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16.05.2023 20:11 Відповісти
 
 