Спецпризначенці СБУ скинули снаряди на техніку окупантів, які скаржаться на нестачу боєприпасів. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій "А" завдяки ударним дронам знищили ворожу техніку. Снаряди бійці скинули прямо на танки та БМП окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Службу безпеки України.
"Росіяни скаржаться, що їм не вистачає боєприпасів? Спецпризначенці СБУ здійснюють прямі адресні доставки без затримок", - йдеться у повідомленні.
"Оператори ударних дронів з ЦСО "А" всіма силами скорочують час отримання посилок, щоб обробити якомога більше замовлень", - додали у Службі безпеки України.
Топ коментарі
+26 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар16.05.2023 18:13
+25 YU ST
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+21 YU ST
показати весь коментар16.05.2023 18:09
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Я просто не знаю, тому і питаю.
Я вже не кажу, щоби підпалити, але хоча б пошкодити, і поранити екіпаж.
Героям слава!!!