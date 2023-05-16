Спецпризначенці СБУ скинули снаряди на техніку окупантів, які скаржаться на нестачу боєприпасів. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій "А" завдяки ударним дронам знищили ворожу техніку. Снаряди бійці скинули прямо на танки та БМП окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Службу безпеки України.

"Росіяни скаржаться, що їм не вистачає боєприпасів? Спецпризначенці СБУ здійснюють прямі адресні доставки без затримок", - йдеться у повідомленні.

"Оператори ударних дронів з ЦСО "А" всіма силами скорочують час отримання посилок, щоб обробити якомога більше замовлень", - додали у Службі безпеки України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині українські бійці знищили три російські "Гради". ВIДЕО