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Спецпризначенці СБУ скинули снаряди на техніку окупантів, які скаржаться на нестачу боєприпасів. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій "А" завдяки ударним дронам знищили ворожу техніку. Снаряди бійці скинули прямо на танки та БМП окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Службу безпеки України.

"Росіяни скаржаться, що їм не вистачає боєприпасів? Спецпризначенці СБУ здійснюють прямі адресні доставки без затримок", - йдеться у повідомленні.

"Оператори ударних дронів з ЦСО "А" всіма силами скорочують час отримання посилок, щоб обробити якомога більше замовлень", - додали у Службі безпеки України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині українські бійці знищили три російські "Гради". ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12818) знищення (7235) техніка (1826)


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Топ коментарі
+26
до рашистов потихоньку начинает доходить, что за большой пьянкой неизбежно наступает похмелье.......
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16.05.2023 18:13
+25
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16.05.2023 18:07
+21
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16.05.2023 18:09
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Получи фашист гранату -- розпишись за паровоз .
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16.05.2023 18:07 Відповісти
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16.05.2023 18:07 Відповісти
Получила кацапська свиня під хвіст.
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16.05.2023 18:09 Відповісти
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16.05.2023 18:09 Відповісти
Гойдушка присутня, дуже приємно.
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16.05.2023 18:11 Відповісти
Тролляки 80 левела
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16.05.2023 18:11 Відповісти
Тільки хотів написати
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16.05.2023 18:13 Відповісти
до рашистов потихоньку начинает доходить, что за большой пьянкой неизбежно наступает похмелье.......
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16.05.2023 18:13 Відповісти
А не можно их опрыскивать новичком з верхатуры?
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16.05.2023 18:13 Відповісти
Это было эпично, творчески и артистично )))
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16.05.2023 18:14 Відповісти
Гойда! ***...
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16.05.2023 18:17 Відповісти
"СуперНова пошта"
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16.05.2023 18:20 Відповісти
Смерть рашистській *********! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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16.05.2023 18:20 Відповісти
Вже мало не здалось?
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16.05.2023 18:23 Відповісти
Перепрошую - а хіба ББМ, а тим більше танк, можно суттево пошкодити дроном з кілограмом, та хай навіть двома, вибухівки?

Я просто не знаю, тому і питаю.
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16.05.2023 18:29 Відповісти
Сверху самая слабая броня, там много не нужно
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16.05.2023 18:33 Відповісти
Та я знаю, що там найслабша броня, але мене цікавить, чи реально можно їх пошкодити?

Я вже не кажу, щоби підпалити, але хоча б пошкодити, і поранити екіпаж.
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16.05.2023 18:43 Відповісти
Ну так кидают не голую тротиловую шашку, а противотанковую гранату, ********* очень РКГ-3, их на складах чуть больше, чем дохрена
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16.05.2023 18:53 Відповісти
Товщина броні зверху башти Т-72 невелика Так само слаба броня над моторно-трансмісійним відділенням Тому 1 кг вибухівки з кумулятивною формою дії - цілком вистачає Просто лише зараз з"явилися ********** з дією "по вертикалі" та БПЛА що можуть прицільно скинуть такий ********* Кумулятивна граната РКГ-3 розроблялася ще в часи Сталіна Але тільки зараз наші додумалися використовувать її з БПЛА Вона має заряд менший ніж ПТАБ часів ІІ СВітової війни Але лупить прекрасно (у неї пробивна спроможність - десь до 500 мм броні) Ти чув про танк з товшиною броні башти (зверху) у 50 см? І я не чув Там не більше 15 см А над мотором вона ще слабіша
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16.05.2023 18:50 Відповісти
Дякую за докладну відповідь.
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16.05.2023 19:00 Відповісти
Будь ласка!
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16.05.2023 19:06 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.05.2023 18:44 Відповісти
Всі зараз присутні на фронті. І СБУ і прикордонники, всі зараз звичайна піхота.
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16.05.2023 19:12 Відповісти
Музыка тоже с дрона?
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16.05.2023 21:51 Відповісти
 
 