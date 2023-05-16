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Десантники 79 ОДШБр в ближньому бої ліквідували окупанта. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували загарбника в Мар’їнці Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ближнього бою наших бійців із окупантом опублікували у соцмережі.

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Автор: 

ліквідація (3920) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+32
Магазин в упор, тут подорожник уже явно не поможет.
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16.05.2023 22:05
+22
Не ліквідували, а конкретно замочіли !!!
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16.05.2023 22:06
+22
Демобілізували уйобка... Тепер жінка нажереться пельменів до всирачки.
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16.05.2023 22:19
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Магазин в упор, тут подорожник уже явно не поможет.
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16.05.2023 22:05 Відповісти
Да уж... тут, по меньшей мере, понадобится мазь Вишневского.
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17.05.2023 09:43 Відповісти
Он не кидал в него магазин!
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17.05.2023 13:26 Відповісти
Не ліквідували, а конкретно замочіли !!!
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16.05.2023 22:06 Відповісти
Молодці!
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16.05.2023 22:07 Відповісти
Дай йому бог здоров'я.
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16.05.2023 22:07 Відповісти
доктор лиза его вылечит.
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16.05.2023 22:12 Відповісти
Доктор линза!
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17.05.2023 13:27 Відповісти
война длится так долго, что многие уже стали путать мемы про "доктора лизу" и "эффект линзы". А большинство уже вообще забыли их происхождение.
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17.05.2023 13:52 Відповісти
Нафаршировал под завязку.
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16.05.2023 22:15 Відповісти
Оздоровительный тур в Украину пошёл на здоровье. За 10 секунд кацапчик поправился на пол-килограмма точно.
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17.05.2023 02:44 Відповісти
Демобілізували уйобка... Тепер жінка нажереться пельменів до всирачки.
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16.05.2023 22:19 Відповісти
Красиво, хладнокровно, дерзко
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16.05.2023 22:22 Відповісти
Ну а як інакше -- нафаршировании кацап викликає довіру .
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16.05.2023 22:23 Відповісти
Еще один руzкий стал хорошим и готов к мирному плану
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16.05.2023 22:26 Відповісти
Та вроде ты сосешь неплохо, гланды не мешают?
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16.05.2023 23:29 Відповісти
Лишнехромосомное, твоя мамка сосала, папка сосал, как тебе не сосать, это же скрепа!))) Хотя мамка твоя сосала изумительно, подтверждаю)))
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16.05.2023 23:43 Відповісти
Зі шфаброю в дупі, буряте, їх залишили. Приготуйся, ти наступний.
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16.05.2023 23:38 Відповісти
Добили як скаженого пса.
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16.05.2023 22:42 Відповісти
А интересно, что такое выдвло струёй дыма на 6-й секунде, внизу кадра?
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16.05.2023 22:42 Відповісти
у орка в руках похоже калаш, когда воин ЗСУ в него попал, скорее всего был непроизвольный выстрел орка в стену
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16.05.2023 22:54 Відповісти
да смотрел детально - орк обосрался от попадания в него пули и выстрелил
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16.05.2023 22:55 Відповісти
Молодцы ЗСУ!!!
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16.05.2023 22:52 Відповісти
Тепер це не кацап, а якесь решето.
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16.05.2023 23:04 Відповісти
Тую гидоту не гукали до України, то замочили як і треба!!!
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16.05.2023 23:27 Відповісти
На зоні йому було б трохі спокійніше.
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16.05.2023 23:42 Відповісти
В Марьинке 155 мотостролковая дивизия орков. Это контрактник или мобик.
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17.05.2023 08:24 Відповісти
Якщо б він відмовився їхати в Україну або взагалі служити, то зараз був би живий на зоні, буряте.
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17.05.2023 12:33 Відповісти
Так
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17.05.2023 19:26 Відповісти
Так має бути з кожним кацапом
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16.05.2023 23:43 Відповісти
Орк потяжелел на килограмм в течение нескольких секунд.
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17.05.2023 07:47 Відповісти
ХОРОШО нашпиговали - ДонДоны на ужин зажарят и схавают.
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17.05.2023 11:57 Відповісти
 
 