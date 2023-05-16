Десантники 79 ОДШБр в ближньому бої ліквідували окупанта. ВIДЕО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували загарбника в Мар’їнці Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ближнього бою наших бійців із окупантом опублікували у соцмережі.
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