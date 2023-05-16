Снайпери показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО
Український снайпер успішно відпрацював по групі російських військових у нічний час. Щонайменше чотирьох загарбників вдалось ліквідувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українські воїни опублікували у соцмережі.
Снайперські групи нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів насамперед перебувають ворожі штурмовики. Водночас снайпери влучним вогнем унеможливлюють спроби противника закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.
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Osya Bender
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