Снайпери показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

Український снайпер успішно відпрацював по групі російських військових у нічний час. Щонайменше чотирьох загарбників вдалось ліквідувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українські воїни опублікували у соцмережі.

Снайперські групи нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів насамперед перебувають ворожі штурмовики. Водночас снайпери влучним вогнем унеможливлюють спроби противника закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.

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