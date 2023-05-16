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Снайпери показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

Український снайпер успішно відпрацював по групі російських військових у нічний час. Щонайменше чотирьох загарбників вдалось ліквідувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українські воїни опублікували у соцмережі.

Снайперські групи нищать ворога переважно вночі. Під вогнем воїнів насамперед перебувають ворожі штурмовики. Водночас снайпери влучним вогнем унеможливлюють спроби противника закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 79 ОДШБр в ближньому бої ліквідували окупанта. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) снайпери (357)


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Молодцы! Валите пид@ров.
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16.05.2023 23:49 Відповісти
Тьохнув постріл - москаля немає.
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16.05.2023 23:52 Відповісти
Slava ZSU! Slava Geroyam!
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16.05.2023 23:55 Відповісти
Добре відео на ніч, можна спати спокійно і з ранку чекати на нові.
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17.05.2023 00:14 Відповісти
Видно, что ночи ещё прохладные, кацапы остывают за секунды.
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17.05.2023 07:39 Відповісти
Ребятки шли на ******
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17.05.2023 11:53 Відповісти
 
 