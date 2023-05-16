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Новини Відео Війна
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Українські бійці вижили після прямого влучення ПТУР в автомобіль. ВIДЕО

З’явився фрагмент влучання ПТУР в автомобіль українських військових на "Дорозі життя" між Часовим Яром та Бахмутом. Бійці ЗСУ залишилися живими, автомобіль згорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, знятий від першої особи, опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) ПТУР (6)


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Топ коментарі
+46
Як приємно почути слова: " Я живий, я живий!" Слава Захисникам України! Життя вам і повернення додому!
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17.05.2023 00:40
+44
Здоров'я нашим бійцям!
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17.05.2023 00:11
+29
Нехай Бог оберігає наших захисників.
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17.05.2023 00:45
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Здоров'я нашим бійцям!
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17.05.2023 00:11 Відповісти
Laudetur Jesus Christus !
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17.05.2023 07:58 Відповісти
Як приємно почути слова: " Я живий, я живий!" Слава Захисникам України! Життя вам і повернення додому!
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17.05.2023 00:40 Відповісти
Дійсно, зараз слова "Все в порядку, живий та здоровий" набрали зовсім іншого змісту. Тепер, коли дзвоню батькам, перші слова з обох сторін : "всі живі та здорові..."
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17.05.2023 01:11 Відповісти
Нехай Бог оберігає наших захисників.
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17.05.2023 00:45 Відповісти
І як не повірити у янголів-охоронців, шо затуляють своїми крилами від смерті? Бережіть себе, воїни, бо у вас друге життяпішло, як у котів
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17.05.2023 00:56 Відповісти
Слава Богу , наші воїни живі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.05.2023 01:27 Відповісти
Сподіваюсь прийде час й Захисники України спитають з Резнікова та Зе :
- чому на небраньованих авто довелося їздити дорогами життя!? Сподіваюсь......
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17.05.2023 08:18 Відповісти
чому на небраньованих авто

ПТУР, хоча українською правильно буде ПТКР - протитанкова керована ракета, це протиТАНКОВА ракета. Які в біса броньовані авто?? Ця штука танки палить без великих зусиль.

П.С. Це не на захист Зе та інших. Це підказка у порядку "загального розвитку".
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17.05.2023 10:13 Відповісти
Не повірите. Але капсульні авто підвищують у рази шанс вижити тих що у середині - це теж для розвитку Вам.
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17.05.2023 10:47 Відповісти
срати в інтернеті безглуздий непотріб взагалі безпечно на 100%
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17.05.2023 11:08 Відповісти
Тому ти й "с3р3ш" тут.
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17.05.2023 20:03 Відповісти
Це був пікап. Ймовірно ракета попала десь у кузов. І навіть якщо вона його наздогоняла и попала у корму, то кумулятивний струмень втратив свої властивості долаючи відстань від заднього борту кузова до задньої стінки кабіни. Саме для того щоб "зламати" його здатність і навішують вселякі сітки на бронетехніку, на деякій відстані від корпусу машин.
А тепер візьмемо броньовану капсулу з броньованим склом. Ракета б'є у борт, або у корму, в броні з'является маленька, у 3-4 см, дірка, крізь яку у капсулу(відносно герметичну) потрапляє куля рідкого роспеченого металу від кумулятивної воронки і струмень розпеченого газу від вибухової речовини.

Питання - який відсоток вижити в таких умовах у закритому броньованому об'ємі, і який у консервній ********, яку та розпечена куля прошие наскрізь? Наприклад потрапивши в задній борт кузова вона ймовірно з легкісттю пройде й крізь задню і передню( десь по 1-1,5мм) стінки кабіни та зупиниться десь у двіжку. Навіть якщо прильот буде десь з боку салону, у разі не потрапляння тієї рідкої разжареної кулі у когось безпосередньо, буде те саме що й відбулося - тільки контузія від вибуху. Уламки від корпусу ракети вибух спрямує, у переважній більшості, перпендикулярно осі ракети, тобто вздовж поздовжної осі авто та вниз і вгору.

Десь приблизно так я розумію цю фізику процесу.
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17.05.2023 12:01 Відповісти
скоріш за все це був пікап Mitsubishi L200 . Шансів вижити було мало.
Хлопцям повезло. Слава Богу!
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17.05.2023 13:55 Відповісти
Та... знаю...знаю.... не броньовані авто "краще" для війни а асфальт "краще" за свої ракети та озброєння.
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17.05.2023 20:07 Відповісти
ти хочаби розуміло про що ти говориш?
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17.05.2023 12:08 Відповісти
Для загального розвитку: правильно писати P.S., PS (Post Scriptum), а не П.С., або як дехто ******** ще гірше - ЗЫ, або ПыСы...
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17.05.2023 11:16 Відповісти
ПостСкріптум, це теж правильно, тільки кирилицею.
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17.05.2023 12:08 Відповісти
Здоров'я війнам ЗСУ! скорее всего ПТУР-ы орков оснащены приборами ночного виденья
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17.05.2023 09:27 Відповісти
Всі здорові це супер, автівку шкода.
Цікаво їхали по ночнику чи по зору без фар.
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17.05.2023 09:47 Відповісти
Хай Господь береже українських воїнів !
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17.05.2023 10:17 Відповісти
Броня крепка и хлопцы наши живы!
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17.05.2023 12:58 Відповісти
 
 