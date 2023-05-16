Українські бійці вижили після прямого влучення ПТУР в автомобіль. ВIДЕО

З’явився фрагмент влучання ПТУР в автомобіль українських військових на "Дорозі життя" між Часовим Яром та Бахмутом. Бійці ЗСУ залишилися живими, автомобіль згорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, знятий від першої особи, опублікували у соцмережі.

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