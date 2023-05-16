Українські бійці вижили після прямого влучення ПТУР в автомобіль. ВIДЕО
З’явився фрагмент влучання ПТУР в автомобіль українських військових на "Дорозі життя" між Часовим Яром та Бахмутом. Бійці ЗСУ залишилися живими, автомобіль згорів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, знятий від першої особи, опублікували у соцмережі.
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+46 Zynoviy Zenon #568769
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+29 Українка Українська #551100
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- чому на небраньованих авто довелося їздити дорогами життя!? Сподіваюсь......
ПТУР, хоча українською правильно буде ПТКР - протитанкова керована ракета, це протиТАНКОВА ракета. Які в біса броньовані авто?? Ця штука танки палить без великих зусиль.
П.С. Це не на захист Зе та інших. Це підказка у порядку "загального розвитку".
А тепер візьмемо броньовану капсулу з броньованим склом. Ракета б'є у борт, або у корму, в броні з'является маленька, у 3-4 см, дірка, крізь яку у капсулу(відносно герметичну) потрапляє куля рідкого роспеченого металу від кумулятивної воронки і струмень розпеченого газу від вибухової речовини.
Питання - який відсоток вижити в таких умовах у закритому броньованому об'ємі, і який у консервній ********, яку та розпечена куля прошие наскрізь? Наприклад потрапивши в задній борт кузова вона ймовірно з легкісттю пройде й крізь задню і передню( десь по 1-1,5мм) стінки кабіни та зупиниться десь у двіжку. Навіть якщо прильот буде десь з боку салону, у разі не потрапляння тієї рідкої разжареної кулі у когось безпосередньо, буде те саме що й відбулося - тільки контузія від вибуху. Уламки від корпусу ракети вибух спрямує, у переважній більшості, перпендикулярно осі ракети, тобто вздовж поздовжної осі авто та вниз і вгору.
Десь приблизно так я розумію цю фізику процесу.
Хлопцям повезло. Слава Богу!
Цікаво їхали по ночнику чи по зору без фар.