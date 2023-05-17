Українські воїни полонили окупанта поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські бійці полонили російського окупанта поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм "трофеєм" бійці похвалилися в соцмережі.

"ЗСУ взяли чергового чмобіка в полон поблизу Бахмуту", - йдеться у коментарі до відео.

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