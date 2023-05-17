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Новини Відео Війна
20 204 20

Українські воїни полонили окупанта поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські бійці полонили російського окупанта поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм "трофеєм" бійці похвалилися в соцмережі.

"ЗСУ взяли чергового чмобіка в полон поблизу Бахмуту", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці спостерігають за відступом окупантів поблизу Бахмуту та тролять їх: "Эти краснокнижные животные... Они в натуре обосрались!..". ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1560) полонені (2264)


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Топ коментарі
+21
А других нет.
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17.05.2023 12:44
+20
"Ліцо, нє обрємєньонноє інтелектом". Яких тільки виродків кацапи сюди не відправляють.
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17.05.2023 12:37
+12
потому что наши не извращенцы )
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17.05.2023 13:02
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Треба було і парткі з нього зняти.
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17.05.2023 12:32 Відповісти
так они обосцаны и об каканые воняют
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17.05.2023 12:36 Відповісти
Завоняв всі шанці. Фууу, смердючий кацап. Хоч лапті зняли з нього.
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17.05.2023 12:41 Відповісти
Самі спали…
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17.05.2023 12:48 Відповісти
а чого підар в штанях?
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17.05.2023 12:37 Відповісти
потому что наши не извращенцы )
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17.05.2023 13:02 Відповісти
"Ліцо, нє обрємєньонноє інтелектом". Яких тільки виродків кацапи сюди не відправляють.
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17.05.2023 12:37 Відповісти
А других нет.
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17.05.2023 12:44 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/52282 пiсня - ДВІСТІ ТИСЯЧ МЕРТВИХ МОСКАЛІВ
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17.05.2023 12:44 Відповісти
То і цим ****** чай з булочкою? Вже краще ''новічьок''!
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17.05.2023 12:51 Відповісти
Жвавий підарок. Но не дуже
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17.05.2023 12:52 Відповісти
Судить как террориста
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17.05.2023 13:04 Відповісти
Під@ар, Арчі, Мішко, Котік і *** Під@ар...
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17.05.2023 13:18 Відповісти
Класно прокоментоване відео ))) Нічого лишнього
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17.05.2023 13:21 Відповісти
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17.05.2023 13:46 Відповісти
Дуже схожий. Міг би зіграти вампірчика. Міг би зіграти у труну. А так зіграв підара.
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17.05.2023 14:52 Відповісти
Хлопчики наші рідні!!!! Які ж ви шляхетні по відношенню до вбивць ! Ви наша гордість!!!
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17.05.2023 15:22 Відповісти
Какой-то хилый как дрыщ.
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17.05.2023 16:08 Відповісти
Схоже в нас тепер, як на московії - за скаргами провладної ботви та подоляцької тролятини з ОП, видаляють з Youtube відео, які не подобається презеденту та його офісу... Відео звернення загиблого воїна, депутата Олега Барни, яке він записав за три тижні до своєї героїчної загибелі, в якому він закликав українців не чекати закінчення війни, а прямо зараз виходити під ОП та спитати з влади за всі її злочини та зради, це відео вже не доступно, хоча ще тиждень тому воно було в доступі. Воно було ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=WK1UIsukhy0&t=1s Тепер воно видалено. Здогадайтися кому це відео стало поперек пельки не важко, бо в ОП панічно бояться лише одного - падіння рейтингів та обуреного народу під ОП. На все інше, включно з Конституцією, лукаві слуги кремля вже давно плюють ...
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17.05.2023 18:39 Відповісти
Хто виявляє жалість до ворога, безжальний до самого себе.
Ф. Бекон

"Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца".
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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17.05.2023 21:35 Відповісти
 
 