Українські воїни полонили окупанта поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Українські бійці полонили російського окупанта поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм "трофеєм" бійці похвалилися в соцмережі.
"ЗСУ взяли чергового чмобіка в полон поблизу Бахмуту", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+21 Alfa Alpha
показати весь коментар17.05.2023 12:44
+20 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар17.05.2023 12:37
+12 Ziu Zou
показати весь коментар17.05.2023 13:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ф. Бекон
"Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца".
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******