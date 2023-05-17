УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13318 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 382 39

Бійці 44-ї артбригади одним пострілом знищили дві ворожі САУ 2С5 "Гиацинт-С". ВIДЕО

Українські артилеристи знищили дві російські САУ 2С5 "Гиацинт-С" одним пострілом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожі установки бійці опублікували у соцмережі. На записі видно, що після влучного пострілу артилеристів здетоновував боєкомплект однієї САУ. Один із російських снарядів під час розльоту влучив у сусідню установку - й та теж зайнялася. 

"Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола спростовують прислів'я ''За двома зайцями поженешся - жодного не спіймаєш''. Гармаші, ефективно зменшуючи кількість окупантів, знищили самохідну гармату окупантів 2С5, яка в свою чергу захопила з собою до пекла ще одну бойову одиницю, вразивши її своїм боєприпасом на відстані 70 метрів", - пишуть воїни в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькому напрямку бійці 44-ї бригади вистежили та знищили дві самохідні гармати 2С7 "Піон". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) артилерія (788) 44 артилерійська бригада (35)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Слава Героям України!
показати весь коментар
17.05.2023 14:05
+29
такий собі більярд
показати весь коментар
17.05.2023 14:05
+28
Господи Боже, яка краса! Дай вдачу та благослови влучністю по клятим ворожинам! Нехай наші хлопці всі будуть живі та здорові!
показати весь коментар
17.05.2023 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було би дивно,якби вдача була не на стороні України)
показати весь коментар
17.05.2023 14:04 Відповісти
Слава Героям України!
показати весь коментар
17.05.2023 14:05 Відповісти
такий собі більярд
показати весь коментар
17.05.2023 14:05 Відповісти
Це не чудо, це рука Божа
показати весь коментар
17.05.2023 14:05 Відповісти
Страйк.
показати весь коментар
17.05.2023 14:06 Відповісти
Господи Боже, яка краса! Дай вдачу та благослови влучністю по клятим ворожинам! Нехай наші хлопці всі будуть живі та здорові!
показати весь коментар
17.05.2023 14:10 Відповісти
Я худею !
показати весь коментар
17.05.2023 14:11 Відповісти
а 777 они с этой херни достать не могут
показати весь коментар
17.05.2023 14:13 Відповісти
Чому це не можуть? У них приблизно однакова дальність, якщо М777 використовує звичайні снаряди, не Ескалібури.
показати весь коментар
17.05.2023 14:21 Відповісти
М777 - ERFB - 30 км, 2С5 - 33.1 км.
показати весь коментар
17.05.2023 16:50 Відповісти
Це й э приблизно однакова дальність. На максимальній дальності вони рідко працюють і більшість модифікацій 2С5 мають максимальну дальність 31,5 км
показати весь коментар
17.05.2023 18:42 Відповісти
Модифікації 2С5 тут ні до чого, усе залежить від снаряда.
показати весь коментар
18.05.2023 00:19 Відповісти
Може й можуть, от тільки з їх точністю снарядів 20 знадобиться.
показати весь коментар
17.05.2023 17:10 Відповісти
Гармата сама по собі- чудова, а от снаряди - застарілі, на Заході у цьому плані пішли далеко вперед.
показати весь коментар
18.05.2023 00:21 Відповісти
а че вторая с перепугу загорилась
показати весь коментар
17.05.2023 14:16 Відповісти
Молодці гармащі - 152 мм кацапська гаубиця багато клопоту робила нашим підрозділам
показати весь коментар
17.05.2023 14:18 Відповісти
44-я, вы ни фига не артиллеристы, вы снайпера с крупным калибром!
показати весь коментар
17.05.2023 14:31 Відповісти
что там не так...?\три раза пересмотрел...!\
показати весь коментар
17.05.2023 14:46 Відповісти
ну такие снаряды есть\две цели...\ но может не в этом случае...
а так всё прекрасно выглядит...!
показати весь коментар
17.05.2023 14:59 Відповісти
Ти бачиш - дві САУ що горять? Тобі "шашечки" чи "їхать"?
показати весь коментар
17.05.2023 15:32 Відповісти
Мені здається ви не зрозуміли сенс заголовку. Треба трішки пошевелити мізками. Навіть якщо до цього було 100 пристрілочних пострілів, як це виключає знищення 2 сау одним, 101-м пострілом? (доречі там не сказано наприклад "першим пострілом" а саме одним). Тому всі ваші хвилювання марні...
показати весь коментар
17.05.2023 15:31 Відповісти
то хахол біженець чи дурник під проксами
показати весь коментар
17.05.2023 15:36 Відповісти
Ескалібуром стріляли, там же видно, що снаряд не простий
показати весь коментар
17.05.2023 16:54 Відповісти
мова йшла про те що 1 снарядом знищили першу установку яка в свою чергу знищила сусідню.
показати весь коментар
17.05.2023 15:35 Відповісти
гарно вийшло...
показати весь коментар
17.05.2023 14:47 Відповісти
Свояка в лузу.
показати весь коментар
17.05.2023 14:54 Відповісти
Трое сбоку - ихтамнет.
показати весь коментар
17.05.2023 19:58 Відповісти
Привіт, брате. Черговий раз мені дали відсіч. Не беруть мене до армії.
Тож зосереджусь на волонтерстві.
показати весь коментар
17.05.2023 20:24 Відповісти
В месенджері подивись фото.
показати весь коментар
17.05.2023 20:25 Відповісти
Ось вам доказ великої кількості арти щодня в статистиці Генштаба
показати весь коментар
17.05.2023 14:56 Відповісти
Це вони шо, вже ставлять гіацинти на пряму наводку перед окопами. Цікаво.
показати весь коментар
17.05.2023 15:07 Відповісти
Це можно дивитися нескінченно!
показати весь коментар
17.05.2023 15:14 Відповісти
ох як гарно бабахнуло, повний боєкомплект. Пам'ятка тим, кто каже що якщо снаряд не влучив точнісенько у ціль, то цілі нічого. арта тут стоить метрів за 50 і зачепило.
показати весь коментар
17.05.2023 15:24 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 15:27 Відповісти
+++
показати весь коментар
17.05.2023 17:49 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
17.05.2023 19:57 Відповісти
 
 