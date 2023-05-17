Бійці 44-ї артбригади одним пострілом знищили дві ворожі САУ 2С5 "Гиацинт-С". ВIДЕО

Українські артилеристи знищили дві російські САУ 2С5 "Гиацинт-С" одним пострілом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожі установки бійці опублікували у соцмережі. На записі видно, що після влучного пострілу артилеристів здетоновував боєкомплект однієї САУ. Один із російських снарядів під час розльоту влучив у сусідню установку - й та теж зайнялася.

"Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола спростовують прислів'я ''За двома зайцями поженешся - жодного не спіймаєш''. Гармаші, ефективно зменшуючи кількість окупантів, знищили самохідну гармату окупантів 2С5, яка в свою чергу захопила з собою до пекла ще одну бойову одиницю, вразивши її своїм боєприпасом на відстані 70 метрів", - пишуть воїни в коментарі до відео.

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