Бійці 44-ї артбригади одним пострілом знищили дві ворожі САУ 2С5 "Гиацинт-С". ВIДЕО
Українські артилеристи знищили дві російські САУ 2С5 "Гиацинт-С" одним пострілом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожі установки бійці опублікували у соцмережі. На записі видно, що після влучного пострілу артилеристів здетоновував боєкомплект однієї САУ. Один із російських снарядів під час розльоту влучив у сусідню установку - й та теж зайнялася.
"Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола спростовують прислів'я ''За двома зайцями поженешся - жодного не спіймаєш''. Гармаші, ефективно зменшуючи кількість окупантів, знищили самохідну гармату окупантів 2С5, яка в свою чергу захопила з собою до пекла ще одну бойову одиницю, вразивши її своїм боєприпасом на відстані 70 метрів", - пишуть воїни в коментарі до відео.
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