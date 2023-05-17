Бійці 95 ОДШБр знищили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО
Житомирські десантники виявили та знищили російський танк Т-72Б3 та ліквідували групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на ворожу техніку опублікували у соцмережі.
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Amber
показати весь коментар17.05.2023 18:34 Відповісти Мені подобається 2
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