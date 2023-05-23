Снайпери 3-ї ОШБр ліквідували двох вагнерівців на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ показали кадри ліквідації вагнерівців на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри з нічної роботи снайперів під Бахмутом опублікували бійці 3-ї штурмової бригади у телеграмі.

"Здійснено парний постріл - по двох вагнерівцях відразу із двох гвинтівок", - написали бійці.

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