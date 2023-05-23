УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7827 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 985 7

Снайпери 3-ї ОШБр ліквідували двох вагнерівців на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ показали кадри ліквідації вагнерівців на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри з нічної роботи снайперів під Бахмутом опублікували бійці 3-ї штурмової бригади у телеграмі.

"Здійснено парний постріл - по двох вагнерівцях відразу із двох гвинтівок", - написали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 128 ОГШБр знищили російську установку БМ-21 "Град". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3924) снайпери (357) 3 Окрема штурмова бригада (432)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То справа боевой олень на видео?
показати весь коментар
23.05.2023 19:55 Відповісти
На козу или козла похоже
показати весь коментар
23.05.2023 20:17 Відповісти
А змагання вже якісь влаштовують у цьому виді спорту - "отстрел аленя"..
показати весь коментар
23.05.2023 20:06 Відповісти
Двох? Зеків? Ні, ну це таки епічна подія!
показати весь коментар
23.05.2023 20:40 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
23.05.2023 21:21 Відповісти
Добре що тварини не постраждали. (і люди теж)
показати весь коментар
24.05.2023 09:16 Відповісти
то потухнет, то погаснет....
показати весь коментар
24.05.2023 10:13 Відповісти
 
 