"Русский паспорт - иди нах#й", - вітальна табличка в грузинському готелі. ВIДЕО

Адміністрація одного з грузинських готелів встановила вітальну табличку, на якій написано "Русский паспорт - иди нах#й".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому ця табличка встановлена на стійці адміністрації, опублікований у соцмережах. Примітно, що поряд встановлена табличка в синьо-жовтих кольорах із написом "Слава Україні - Героям слава!".

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