"Русский паспорт - иди нах#й", - вітальна табличка в грузинському готелі. ВIДЕО
Адміністрація одного з грузинських готелів встановила вітальну табличку, на якій написано "Русский паспорт - иди нах#й".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому ця табличка встановлена на стійці адміністрації, опублікований у соцмережах. Примітно, що поряд встановлена табличка в синьо-жовтих кольорах із написом "Слава Україні - Героям слава!".
Топ коментарі
+44 Qq Qqq #455433
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+41 Isaienko Vlad
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+27 Микола Папізже
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Мало ли что с ними в дороге случиться может(С)по пути назад в США.
"Ухнаагийн Хурэлсух, я почему это вам принёс, там нет России."
Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что "это известный факт", Россия появилась как квазигосударственное образование только в XV веке в результате незаконного мятежа московских князей династии Калитичей. Ивана III нужно судить .))
Справжні бандерівці власники готелю))