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"Русский паспорт - иди нах#й", - вітальна табличка в грузинському готелі. ВIДЕО

Адміністрація одного з грузинських готелів встановила вітальну табличку, на якій написано "Русский паспорт - иди нах#й".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому ця табличка встановлена на стійці адміністрації, опублікований у соцмережах. Примітно, що поряд встановлена табличка в синьо-жовтих кольорах із написом "Слава Україні - Героям слава!".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Грузії біля готелю, де нібито перебуває донька Лаврова, стались сутички, є затримані

Автор: 

готелі (143) Грузія (1844) готель (210) росія (65191)


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Топ коментарі
+44
У нас теж хтось Чонгар розмінував і збирався пасєрєдіні ...
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24.05.2023 10:03
+41
Якби працівники готелю, що виставили таку табличку були у владі Грузії то вони б вірогідно літаки з московії не запустили. Тому ваші претензії мабуть не за адресою.
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24.05.2023 10:03
+27
Важке дитинство, чугунні іграшки, пожар в коляскі, батьки ідіоти, або наркомани, або алкаші, дефіцит йоду. Інших варіантів, чому так голосували не бачу. Але точно знаю, що ці кретини нікуди не поділися і вони ще наголосують.
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24.05.2023 10:12
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А нахрін ви тоді кацапські літаки запустили до себе?
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24.05.2023 09:56 Відповісти
А что про Анку скажешь ?
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24.05.2023 10:26 Відповісти
Якби працівники готелю, що виставили таку табличку були у владі Грузії то вони б вірогідно літаки з московії не запустили. Тому ваші претензії мабуть не за адресою.
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24.05.2023 10:03 Відповісти
У нас теж хтось Чонгар розмінував і збирався пасєрєдіні ...
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24.05.2023 10:03 Відповісти
Вумний , аж страшно
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24.05.2023 10:27 Відповісти
А в них як і у нас, понавибирали клоунів та манкуртів. А тепер починаю думати, що з цим робити і затягувати жалобні пісні про гірку долю.
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24.05.2023 10:03 Відповісти
А нахрін ви ************ собі таких обирали!? я маю на увазі українських
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24.05.2023 10:07 Відповісти
Важке дитинство, чугунні іграшки, пожар в коляскі, батьки ідіоти, або наркомани, або алкаші, дефіцит йоду. Інших варіантів, чому так голосували не бачу. Але точно знаю, що ці кретини нікуди не поділися і вони ще наголосують.
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24.05.2023 10:12 Відповісти
*****, чєл, нах ти рівняєш народ грузії з політичними проституками при владі? Уряд продався русні з потрохами. Наш народ думаєш краще справляється з такими політичними кризами? Яник і регіонали, Зеля і його слуги доводять, що народ може конкретно пройобуватись у виборі своїх очільників долбойобів і це без поправки на русняву агентурну роботу.
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24.05.2023 10:08 Відповісти
Щось вони не сильно протестували проти самалетаф.
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24.05.2023 10:34 Відповісти
Главное,что дочка лаврова в грузии,и как говорил герой одного фильма

Мало ли что с ними в дороге случиться может(С)по пути назад в США.
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24.05.2023 23:44 Відповісти
Грузини завжди були солідарними з Україною
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24.05.2023 09:59 Відповісти
Грузины в большинстве как и армяне мать продадут если есть выгода...
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24.05.2023 23:46 Відповісти
Зачотний тролінг кацапні.
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24.05.2023 10:00 Відповісти
Друзі. Є два різні поняття. Щодо кацапів. Russie-Русь та Rossie-россія петра. московія - це правильна назва території проживання груп народів на московії навколо мАцкви. Проте петр вирішив інакше, щоб наблизитись до європейських цінностей. Хоча як людожера не назвати, все одно він залишиться ... людожером. В Європі це знають, а на московії навряд чи. Прошу всіх кацапів називати своїм іменем - або кацап, або рОсский. Слова рУский немає. Це вигадка большевиків.
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24.05.2023 10:02 Відповісти
Що знають в Європі.) Ніяких "росіян" в Європі немає, є тільки "russians", "russen", "russes".
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24.05.2023 10:22 Відповісти
Вау
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24.05.2023 10:23 Відповісти
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24.05.2023 10:25 Відповісти
грузіни вони 50 відсотків - ждуни, чекають як вирішится питаня по україні, алеж дуже хочется на холявку вскочити в ЄС..
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24.05.2023 11:56 Відповісти
Президенту Монголии принесли карту середины XIII века.

"Ухнаагийн Хурэлсух, я почему это вам принёс, там нет России."

Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что "это известный факт", Россия появилась как квазигосударственное образование только в XV веке в результате незаконного мятежа московских князей династии Калитичей. Ивана III нужно судить .))
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24.05.2023 12:14 Відповісти
Да-грузинське суспільство все глибше розділяється навпіл, або ,скоріше за все, його намагаються розколоти не тільки ззовні, а й зсередини. Брати-грузини, не піддавайтесь,стійте твердо, як українці!!
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24.05.2023 13:32 Відповісти
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24.05.2023 14:09 Відповісти
Якби в аеропортах і митних пропусках усіх країн були таблички...
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24.05.2023 14:39 Відповісти
Оце КРУТО !!!!!! )))
Справжні бандерівці власники готелю))
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24.05.2023 14:50 Відповісти
NICE!
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24.05.2023 15:54 Відповісти
Примудритись,щоб тебе посилав на...уй один з самих гостинних народів світу - це треба вміти...Лише москальні це під силу...
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24.05.2023 17:29 Відповісти
 
 