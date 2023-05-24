Дрон-камікадзе знищує російський комплекс спостереження "Муром-П". ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі.
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