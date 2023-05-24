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Дрон-камікадзе знищує російський комплекс спостереження "Муром-П". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі.

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Автор: 

дрони (4706)


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Муром-П - Піндець Мурому ))
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24.05.2023 10:54 Відповісти
Видно, что у кацапов этих Муромов в достаточном количестве.
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24.05.2023 10:55 Відповісти
Вони всі на контролі і внесені Дельту, і ******* їх всі кому не лінь, деякі по кілька разів))))
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24.05.2023 11:05 Відповісти
По муромской дорожке
Стояли три сосны.
Прощался со мной милый
В пакете у горы...
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24.05.2023 11:06 Відповісти
 
 