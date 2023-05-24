Оператори українського дрона знищили російську БМП-1 в районі Авдіївки. ВIДЕО
Оператори дрона-камікадзе чітко відпрацювали по ворожі техніці. Завдяки FPV-дрону бійці знищили російську бойову машину піхоти на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
"Спецпідрозділ Омега не дає скучати окупантам. За допомогою дрона-камікадзе PEGAS Північний загін нищить ворога на Авдіївському напрямку", - написали бійці.
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В моторне відділеня. *** куди поїде. Евакуація..... да ну нах.