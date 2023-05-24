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Оператори українського дрона знищили російську БМП-1 в районі Авдіївки. ВIДЕО

Оператори дрона-камікадзе чітко відпрацювали по ворожі техніці. Завдяки FPV-дрону бійці знищили російську бойову машину піхоти на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

"Спецпідрозділ Омега не дає скучати окупантам. За допомогою дрона-камікадзе PEGAS Північний загін нищить ворога на Авдіївському напрямку", - написали бійці.

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знищення (7243) Авдіївка (2342) дрони (4706)


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10 из 5 баллов, хлопцы, храни вас Бог и сопустствует удача.
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24.05.2023 17:03 Відповісти
Якраз по механіку і командиру. Влучно.
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24.05.2023 17:38 Відповісти
ЗБС.
В моторне відділеня. *** куди поїде. Евакуація..... да ну нах.
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24.05.2023 17:41 Відповісти
 
 