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Спецпідрозділ СБУ показав роботу дронів-камікадзе по техніці загарбників. ВIДЕО

Фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України провели чергову серію ударів по окупантах за допомогою дронів-камікадзе.

СБУ опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", - написали спецпризначенці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 14 БрОП разом з воїнами К-2 54 ОМБр ліквідували групу окупантів з дронів-камікадзе на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12821) знищення (7243) техніка (1826) дрони (4706)


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Топ коментарі
+8
Тікають від дронів як таргани в різні боки.
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24.05.2023 19:37
+4
Чудово-чудово...
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24.05.2023 19:01
+2
Привіт)хоч когось знайомого знайшла
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24.05.2023 19:46
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Чудово-чудово...
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24.05.2023 19:01 Відповісти
просто пора дронокозаччину відокремлити....
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24.05.2023 19:02 Відповісти
ну щоб лийтінант бакланов не мав чим гордитися..
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24.05.2023 19:05 Відповісти
Нажаль, відео обривається на самому цікавому.
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24.05.2023 19:08 Відповісти
1-я мировая война дронов.
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24.05.2023 19:11 Відповісти
Тікають від дронів як таргани в різні боки.
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24.05.2023 19:37 Відповісти
Привіт)хоч когось знайомого знайшла
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24.05.2023 19:46 Відповісти
Як кажуть, наше вам з кісточкою.
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24.05.2023 20:21 Відповісти
В мене горе ,мій чоловік зник,тиждень назад ,без вісті ...но як я зелю ненавиджу тепер ще більше...
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24.05.2023 19:49 Відповісти
Співчуваю. Не падай духом.
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24.05.2023 20:23 Відповісти
Аси!
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25.05.2023 00:33 Відповісти
 
 