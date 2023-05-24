Спецпідрозділ СБУ показав роботу дронів-камікадзе по техніці загарбників. ВIДЕО

Фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України провели чергову серію ударів по окупантах за допомогою дронів-камікадзе.

СБУ опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", - написали спецпризначенці.

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