Спецпідрозділ СБУ показав роботу дронів-камікадзе по техніці загарбників. ВIДЕО
Фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України провели чергову серію ударів по окупантах за допомогою дронів-камікадзе.
СБУ опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", - написали спецпризначенці.
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