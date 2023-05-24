Бійці 66 ОМБр знищили ворожий склад БК. ВIДЕО

Воїни 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України знайшли схованку боєприпасів на позиції ворога. Скинувши з дрона ВОГ, бійці знищили ворожий склад БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відео атаки опублікували бійці 66 ОМБр на сторінці у фейсбуці.

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