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Бійці 66 ОМБр знищили ворожий склад БК. ВIДЕО

Воїни 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України знайшли схованку боєприпасів на позиції ворога. Скинувши з дрона ВОГ, бійці знищили ворожий склад БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відео атаки опублікували бійці 66 ОМБр на сторінці у фейсбуці.

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Автор: 

знищення (7243) ЗСУ (7545) склад БК (61)


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Палі-стукалі! (с)
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24.05.2023 20:10 Відповісти
Красотааааа....
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24.05.2023 20:15 Відповісти
Неймовірна!
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24.05.2023 20:37 Відповісти
Маленький ВОГ зробив великий БАБАХ.
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24.05.2023 20:16 Відповісти
та ніііііі.
то вог так ..зданув
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24.05.2023 20:28 Відповісти
Орки заначку зробили,але наші бійці всі плани зруйнували ворогу.Гарно димить...
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24.05.2023 20:29 Відповісти
Big-bada-boom!
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24.05.2023 20:50 Відповісти
Це був ВОГ чи авіабомба?
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24.05.2023 21:45 Відповісти
Нехай у пілота ручки ніколи не болять!!!
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25.05.2023 00:24 Відповісти
 
 