Воїни 30 ОМБр показали фрагмент штурму ворожих позицій. ВIДЕО
Бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищують під час наступальних дій міцні опорні пункти російських військ. Піхотинці та танкісти "викурюють" окупантів, які засіли в укріплених бліндажах та окопах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео боїв опублікувала пресслужба 30-го підрозділу у фейсбуці.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар24.05.2023 20:56 Відповісти Мені подобається 10
Sashko Poweroid #551165
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Владислав Сварчевський
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Funt Gor
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