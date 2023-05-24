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Воїни 30 ОМБр показали фрагмент штурму ворожих позицій. ВIДЕО

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищують під час наступальних дій міцні опорні пункти російських військ. Піхотинці та танкісти "викурюють" окупантів, які засіли в укріплених бліндажах та окопах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео боїв опублікувала пресслужба 30-го підрозділу у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 66 ОМБр знищили ворожий склад БК. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) 30 окрема механізована бригада (154)


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Героям Слава!
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24.05.2023 20:56 Відповісти
Викурюванням хробаків задоволений! Молодці!
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24.05.2023 21:25 Відповісти
Боги! Боги війни...
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25.05.2023 00:22 Відповісти
Казали ж їм, що їх будуть палити на українській землі, - так ні, тепер будуть тут гнити, гниди довбані
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25.05.2023 10:33 Відповісти
 
 