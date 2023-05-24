Воїни 30 ОМБр показали фрагмент штурму ворожих позицій. ВIДЕО

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищують під час наступальних дій міцні опорні пункти російських військ. Піхотинці та танкісти "викурюють" окупантів, які засіли в укріплених бліндажах та окопах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео боїв опублікувала пресслужба 30-го підрозділу у фейсбуці.

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