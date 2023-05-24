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Російський священник закликав окупантів вбивати український народ. ВIДЕО

Священник православної церкви РФ прибув на тимчасово окуповану територію України та закликав російських солдат вбивати українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозапис зі зверненням російського попа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30 ОМБр показали фрагмент штурму ворожих позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) священник (159)


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Топ коментарі
+54
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24.05.2023 21:18
+46
І де там священник? На фото видно мішок лайна, накритий якимось халатом - воно, навіть, й на чорта не тягне!
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24.05.2023 21:10
+42
На расєє не те що православ'я - там й християнства нема, а те, що вони видають за православ'я - хєр знає шо.
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24.05.2023 21:09
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Іх ше треба закликати.
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24.05.2023 21:07 Відповісти
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24.05.2023 21:18 Відповісти
УХ ТЫ КАКОЙ УПИТАННЫЙ ПОЛИТРУК КАНИБАЛАМ БЫ ЕГО ПО ЭКСПОРТУ В АФРИКУ,..
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24.05.2023 21:51 Відповісти
Разжиревший волосатый ******** , будет утилизирован
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24.05.2023 22:08 Відповісти
Рашист в рясі з укусом сатани.
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24.05.2023 21:07 Відповісти
Это не рашист - и это и есть Сатана.
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24.05.2023 21:21 Відповісти
Ви такі складні для його сірої речовини запитання задаєте
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25.05.2023 00:17 Відповісти
настаящий священник палковник... таке відчуття, що Бог тимчасово взяв відпустку...
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24.05.2023 21:07 Відповісти
МП надо запретить, осудить и денафицировать...
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24.05.2023 21:09 Відповісти
На расєє не те що православ'я - там й християнства нема, а те, що вони видають за православ'я - хєр знає шо.
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24.05.2023 21:09 Відповісти
Православна церква - це не коректна назва на Заході церкву називають ортодоксальна. Ортодокс - той, що неухильно додержується певних переконань, напрямів, учень. Оскільки кацапи - самосв'яти безтомосні, то до православних християнських церков їх віднести не можна. Хоча це дійсно церква. Безбожна. Щамість єдиного бога вона поклоняється божкам, чи ідолам. Їх вона періолично змінює. Миколу Кривавого на сраліна, того на пуцина і так далі. І в цьому і є справжня кацапська ортодоксальність, тобто православіє. Їхніх св'ященників правильніше наживати жрецями. А справжній культ - культ смерті, про що жреці і повідують у проповідях своїй пастві. Щось схоже на релігію майя, де верхоаного бога задобрювали жертвоприношеннями і кровопусканням. Ось цього аони справді неухильно дотримуються. До речі жерці майя на яідміну від ацтекських не дотримувалися целібату. Їхні сини стпвали жерцями у спадок. Що ми спостерігаємо навіть у вищого кацапського духовенства, яке не лише щлягається з жінками, але й має справжні, хоча і неофіційні сім'ї, і чамто їх декілька. Тому тут справді про християнство не йдеться.
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24.05.2023 21:59 Відповісти
Яка може бути церква у https://patrioty.org.ua/blogs/afera-tysiacholittia-nashchadkiv-pershoho-pohromnyka-materi-mist-ruskykh-iak-moskali-po-bumazhkam-staly-spadkoiemtsiamy-kyivskoi-rusi-468220.html дикунів-самозванців?!
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25.05.2023 06:11 Відповісти
А це роzziйська десантура:
https://t.me/strelkovii/5034
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24.05.2023 21:10 Відповісти
І де там священник? На фото видно мішок лайна, накритий якимось халатом - воно, навіть, й на чорта не тягне!
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24.05.2023 21:10 Відповісти
Як же цей священник може рятувати чиюсь чужу душу, коли він так запустив своє тіло?
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24.05.2023 21:13 Відповісти
Дуже б хотілося почитати,а ще краще послухати,з приводу хрюкання цієї тварини,що асоціює себе з священниками,Васю Ломаченка.Ну що Васильку-дуже допомагають тобі одкровення кацапських священників?Чи істинна в них віра?Оці торби з гівном-справжні православні?Чи тобі,як твоєму тренеру,вже зовсім мозок відбили?
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24.05.2023 22:24 Відповісти
Тим паче, що згідно Біблії обжерливості по кацапські «чревоугодие» є одним із 7 найтяжчих смертних гріхів. Але навіщо кацапам Біблію читати, для них головний «духовно-скрепний» авторитет цекгбіст гундяєв.
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24.05.2023 23:24 Відповісти
Відать після 40денного посту на "батюшку" откровення снізойшло...
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24.05.2023 21:13 Відповісти
....а в цей час в Україні: ЗЕлень, чекісти-соратники Ванюші Баканова та Кулініча,прокурорчики,судді з майбутніми пенсіями в 100 тис....розціловують в дупу таких самих попів під орудою генерал-майора ФСБ святого Онуфрія.....
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24.05.2023 21:14 Відповісти
А які погони під сутаною в того попа?
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24.05.2023 21:15 Відповісти
Як у пiтушнi в тюрмi
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24.05.2023 21:18 Відповісти
Це не священик,а прапорщик фсб. І судячи з визляду цієї свині, віна скоро подохне чи від інфаркту чи від діабету.
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24.05.2023 21:18 Відповісти
церьковь ***** это черти...
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24.05.2023 21:19 Відповісти
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24.05.2023 21:19 Відповісти
Ну і?

Це і подібні відеопруфи, мають лежати на столі ген.прокурора, комітетів ВР, на столі депутатів, президента...
Вже визнано РПЦ за терористичну організацію, законом заборонену на всій території України....
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24.05.2023 21:20 Відповісти
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24.05.2023 21:20 Відповісти
голодающий с Повольжья...
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24.05.2023 21:21 Відповісти
Псалом 78
...
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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24.05.2023 21:29 Відповісти
Из Латвии сбежал, мразь имперская
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24.05.2023 21:30 Відповісти
В антихриста, на землі є своя церква і свої священники.Це церква МП і її священники.Коли Бого створив світ , антихрист прийшов до Бога і попросив в нього-"Боже,Ти володієш всім світом,дай що небуть і мені,я буду там сам керувати і владою і людьми "Бог запитав антихриста-"Так ,що ж Ти хочеш, що я Тобі маю віддати? Сказав антихрист-"Дай мені рабсію" Бог згодився і віддав одну шосту земної території антихристу .З тих пір рабсія є пристановищем антихриста на землі з якої постійно виникають(народжуються антихристом ) війни,конфлікти ,руйнація,смерть. Це видима печатка і автограф антихриста на землі,
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24.05.2023 21:32 Відповісти
На своей земле Украинец может делать всо!,а тем более убивать окупанта, без суда и следствия!
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24.05.2023 21:34 Відповісти
Та це підараси кучкуються!Тьху.Гидко дивитись.І як ви їх знаходите
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24.05.2023 21:40 Відповісти
*****, їх всіх з України!!!
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24.05.2023 21:41 Відповісти
порівняй солдата і жопу батюшки жере за чотирьох
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24.05.2023 21:42 Відповісти
Аллах акбар,сцуки !!!
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24.05.2023 21:43 Відповісти
Сатанисты
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24.05.2023 21:48 Відповісти
Шабаш фанів ломаченко
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24.05.2023 21:48 Відповісти
Рядові орки дохлі, шкіра та кісті. А оці попи-вбивці аж трескочуть від жиру, оце й є РПЦ.
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24.05.2023 21:51 Відповісти
Сатанист секты имени святого Дзержинского и апостола Берии.
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24.05.2023 21:55 Відповісти
Кацапські попи повинні бути ліквідовані на території України.
Бий попів рятуй Україну!
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24.05.2023 22:07 Відповісти
Шо та какой то вид грустный у ребятушек, видать Кобзон звонил, приглашал душевно так, как из своего дома...
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24.05.2023 22:09 Відповісти
Какие жирные бесы.
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24.05.2023 22:37 Відповісти
Проблема цих відео в тому що ми подивилися ,а завтра ця свиня повинна бути знайдена повішеною,на жаль так не буває.І ось такі свині пудрять людям мізки.А потім вони хватають зброю і як лурні лізуть.Це велика проблема.А таких потрібно свиней і інших скабеєвих фізично ліквідовувати.Щоб було усвідомлення у цих тварюк що вони за все будуть відповідати.Не колись не погтім ,а зараз ! Саме зараз цю погань треба гасити.
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24.05.2023 22:38 Відповісти
хотів тут зробити допис... але така вже потужна огида ! ну їх до біса!
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24.05.2023 23:26 Відповісти
Путин когда говорит о Украине он часто приплямывает или облизывает губы, он больной маньяк 100% И что педофил тоже может быть правдой.
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24.05.2023 23:44 Відповісти
Може РПЦ в Україні заборонити да і все.
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24.05.2023 23:46 Відповісти
Яких українців? Нас же немає
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24.05.2023 23:52 Відповісти
Ось скажіть мені, на милість, чому усі кацапські попи жирні, мордаті, вонючі і в усіх морди злочинні. Невже ці лантухи з чортовим салом мають якесь відношення до православних святих, які мають аскетичну зовнішність. Таке враження, що вони живуть тільки заради пожерти до ригачки і змагаються у кого більша вага. Гидко дивитись на цих слуг диявола. Хоча, які кацапи, такі і їхні попи.
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25.05.2023 07:23 Відповісти
...поймайте эту суки гбэшную с болот мацковии,и отредьте яйки,дайте ему же в руки...Вот тогда тварь мокшанска поймет что такое смерть
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25.05.2023 07:23 Відповісти
http://www.bible-for-you.org/Propovedn/sol_zemli.php. Ображеним к русскими христианам
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25.05.2023 07:27 Відповісти
Это двухсоткилограммовое отробыще - священник? Много лет сталкиваясь с пасторами миссии ,, Fly Ange l" . никогда не видел таких уродцев. Более того священнослужитель призывающий к убийствам единоверцев, это как? Московский патриархат, мне кажется, стал очень далек от БОГА!
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25.05.2023 08:29 Відповісти
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25.05.2023 11:39 Відповісти
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25.05.2023 11:40 Відповісти
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25.05.2023 11:42 Відповісти
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25.05.2023 11:44 Відповісти
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25.05.2023 11:46 Відповісти
Де ж та ракета Хаймарса з осколково- фугасною бойовою частиною, коли вона так потрібна!?
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26.05.2023 20:01 Відповісти
 
 