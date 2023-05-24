Російський священник закликав окупантів вбивати український народ. ВIДЕО
Священник православної церкви РФ прибув на тимчасово окуповану територію України та закликав російських солдат вбивати українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозапис зі зверненням російського попа.
Топ коментарі
+54 KAISERWALD
показати весь коментар24.05.2023 21:18
+46 Oleksandr Pohribnyi #550970
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+42 Имярек
показати весь коментар24.05.2023 21:09
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священникпалковник... таке відчуття, що Бог тимчасово взяв відпустку...
https://t.me/strelkovii/5034
Це і подібні відеопруфи, мають лежати на столі ген.прокурора, комітетів ВР, на столі депутатів, президента...
Вже визнано РПЦ за терористичну організацію, законом заборонену на всій території України....
...
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
Бий попів рятуй Україну!