Російський священник закликав окупантів вбивати український народ. ВIДЕО

Священник православної церкви РФ прибув на тимчасово окуповану територію України та закликав російських солдат вбивати українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозапис зі зверненням російського попа.

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