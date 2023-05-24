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Українська артилерія знищила російську БМП-2 на Східному напрямку. ВIДЕО

Впродовж доби українські захисники знищили з артилерії ворожу БМП-2. Від точного удару російська бойова машина піхоти з надписом "Z" спалахнула.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки артилеристів опублікували у соцмережі.

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артилерія (788) ЗСУ (7545) БМП (411)


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24.05.2023 21:41 Відповісти
На жопе окупанта Z хорошо смотрится!
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24.05.2023 21:45 Відповісти
сколько уже пожгли этих уродов, а они все прут и прут, ползут и ползут на убой
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24.05.2023 21:55 Відповісти
Добре, що їх вбили, а то ж могли схилити до нетрадиційних цінностей!
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24.05.2023 22:02 Відповісти
Не паркуйся, кацапське падло, на газоні.
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25.05.2023 07:27 Відповісти
 
 