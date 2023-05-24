Українська артилерія знищила російську БМП-2 на Східному напрямку. ВIДЕО
Впродовж доби українські захисники знищили з артилерії ворожу БМП-2. Від точного удару російська бойова машина піхоти з надписом "Z" спалахнула.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки артилеристів опублікували у соцмережі.
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