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Російський танк "загубився" і почав стріляти по російськоій піхоті. ВIДЕО

Бійці 67-ої окремої механізованої бригади ДУК зафіксували момент того, як російський танк розстріляв свою ж піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікували у соцмережі. 

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Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) танк (2067)


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Топ коментарі
+61
Якби іх не розстріляв свій танк, їх би розстріляли солдати НАТО!
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24.05.2023 22:06
+55
Ну от можуть же
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24.05.2023 22:06
+25
Дуже гарний руський.
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24.05.2023 22:02
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Дуже гарний руський.
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24.05.2023 22:02 Відповісти
Ну от можуть же
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24.05.2023 22:06 Відповісти
Якби іх не розстріляв свій танк, їх би розстріляли солдати НАТО!
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24.05.2023 22:06 Відповісти
С Абрамса...
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24.05.2023 22:46 Відповісти
Обєдінним ураном))))
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24.05.2023 23:08 Відповісти
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24.05.2023 22:06 Відповісти
Не а что они так ходят - свой танк вообще не уважают.
Надо знать порядок.
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24.05.2023 22:07 Відповісти
Ну испугался, бывает. А чего они бегают, пугают...
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24.05.2023 22:10 Відповісти
А може не треба видавати важке похмілля кацапа за нашу перемогу?
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24.05.2023 22:10 Відповісти
"Морден" екіпажу! З закруткою на спині!
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24.05.2023 22:11 Відповісти
Видать компаса не было в танке, размагнитился. Толи юг, или запад, вроде север вокруг---куда пулять? А по солнцу в танке хрен определишся. Это надо на тень смотреть. И понеслось.
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24.05.2023 22:11 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялись.
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24.05.2023 22:14 Відповісти
Денацификация в действии.
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24.05.2023 22:15 Відповісти
Схоже, кацап у танку був яинен гроші тим, до в окопах. І схоже, він позбувся кредиторів. 😊
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24.05.2023 22:19 Відповісти
Норм --иого вже зауважали -- зона є зона .
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24.05.2023 22:19 Відповісти
Зв"язок у московитів відомий своєю якістю, тим паче зв"язок з танковими екіпажами -очевидно лайна вартий. А оглядовість всередині танка, та ще й коли у страху великі очі... то дивно , що такі випадки ще рідко фіксуються.
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24.05.2023 22:24 Відповісти
Ці, мабуть, правильно зрозуміли заклики до денацифікації!
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24.05.2023 22:35 Відповісти
Наградіть екіпаж!
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24.05.2023 22:43 Відповісти
Даже танк зрозумив що путин )(уйл0...
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24.05.2023 22:45 Відповісти
прізвище танкіста Хоменко?
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24.05.2023 22:49 Відповісти
Может безответная любовь 💘 У этих и такое возможно))
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24.05.2023 22:54 Відповісти
Танк із загранотряда приїхав вияснити чому не йдуть на штурм ,а шаряться в норах .Мабудь відпрвідь незадовольнила танкіста
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24.05.2023 22:55 Відповісти
Це "Легион свободы"!!!! Хоча...Нє, точна - "Рускей добровольческей корпус" его Императорскего Величеств!!!
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24.05.2023 23:40 Відповісти
Нехай там один одного позабивають, нам від того буде легше
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24.05.2023 23:47 Відповісти
Треба більше)
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24.05.2023 23:58 Відповісти
Надіюсь у нього був повний боєкомплект.
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25.05.2023 00:35 Відповісти
Трохи довго думав, мабуть вагався, але зачотно пульнув.
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25.05.2023 00:49 Відповісти
каЦАПСЬКИЙ танк посварився навіть із географією
...тому i заблудився

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25.05.2023 00:51 Відповісти
После недельной подготовки и еще когда голова трещит, неудивительно что стреляют в тех ,которые в кустах шевелется .
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25.05.2023 08:48 Відповісти
Як страшно воювати в армії РФ.
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25.05.2023 09:11 Відповісти
Ну то не воюй
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25.05.2023 09:40 Відповісти
Просто представте, як вони думали про свою армію, які картинки показували по ТБ, а насправді там просто пекло з чортами.
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25.05.2023 09:45 Відповісти
бо піхотинець мав зробити три рази "ку", а не розвертатися сракою...
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25.05.2023 09:15 Відповісти
Классическая ситуация этой войны - танк подъезжает к посадке и с 20 метров стреляет вниз по окопу.
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25.05.2023 10:24 Відповісти
Ай молодець!
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25.05.2023 11:15 Відповісти
 
 