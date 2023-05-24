Російський танк "загубився" і почав стріляти по російськоій піхоті. ВIДЕО
Бійці 67-ої окремої механізованої бригади ДУК зафіксували момент того, як російський танк розстріляв свою ж піхоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+61 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар24.05.2023 22:06
+55 Born #524311
показати весь коментар24.05.2023 22:06
+25 IgorYakovlevich
показати весь коментар24.05.2023 22:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надо знать порядок.
...тому i заблудився