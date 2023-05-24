Російський танк "загубився" і почав стріляти по російськоій піхоті. ВIДЕО

Бійці 67-ої окремої механізованої бригади ДУК зафіксували момент того, як російський танк розстріляв свою ж піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікували у соцмережі.

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