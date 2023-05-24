Артилеристи ЗСУ знищили дві російські САУ. ВIДЕО

Артилеристи ЗСУ підловили дві російські САУ Мста-С, коли одна з них намагалась буксувати іншу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших артилеристів опублікували у соцмережі.

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