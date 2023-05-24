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Артилеристи ЗСУ знищили дві російські САУ. ВIДЕО

Артилеристи ЗСУ підловили дві російські САУ Мста-С, коли одна з них намагалась буксувати іншу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших артилеристів опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський танк "загубився" і почав стріляти по російськоій піхоті. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) артилерія (788) САУ (223)


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Топ коментарі
+15
Ось де Герої, а не відпочиваючі в Ізраїлі підполковники, дружини, що проводять обміни і клоуни, що отримують нагороди за успішний драп в Європу.
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24.05.2023 23:35
+10
Воїнам нашим щира подяка за чудову роботу👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.05.2023 23:36
+8
Файно!
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24.05.2023 23:36
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Чим це так?
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24.05.2023 23:32 Відповісти
Вот этим,скорее всегоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur
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24.05.2023 23:35 Відповісти
Доп...буксировались.Здоровья,всех благ.
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24.05.2023 23:32 Відповісти
Ось де Герої, а не відпочиваючі в Ізраїлі підполковники, дружини, що проводять обміни і клоуни, що отримують нагороди за успішний драп в Європу.
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24.05.2023 23:35 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/vitalij-skakun-pidirvav-sebe-razom-iz-mostom-shchob-zupiniti-rosijski-tanki--868309.html Так, він не відпочивав, він спочив
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24.05.2023 23:40 Відповісти
Файно!
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24.05.2023 23:36 Відповісти
Воїнам нашим щира подяка за чудову роботу👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.05.2023 23:36 Відповісти
Загроза атаки ШАХЕДІВ🛸 з півночі.

Можливе поширення тривог за вектором руху,
У тому числі і на Київщину.
Слідкуйте за сигналом тривоги‼️
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24.05.2023 23:37 Відповісти
Ну що , кацапи , доБуксувались , тупі виродки ?
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24.05.2023 23:39 Відповісти
Украинский чернозем уничтожил 2 САУ врага.
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25.05.2023 01:27 Відповісти
Это орков в академиях учат так самоходки задом друг к другу ставить?
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25.05.2023 06:47 Відповісти
 
 