Солдати 245-го полку ЗС РФ тікають під вогнем "РДК" з Бєлгородської області. ВIДЕО

Черговий "жест доброї волі" від російських загарбників: солдати 245-го полку Збройних Сил Росії тікають під вогнем "РДК" з села Богун-Городок, що у Бєлгородській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео втечі окупантів опублікували на ютуб-каналі Бутусов плюс.

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