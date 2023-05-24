Солдати 245-го полку ЗС РФ тікають під вогнем "РДК" з Бєлгородської області. ВIДЕО
Черговий "жест доброї волі" від російських загарбників: солдати 245-го полку Збройних Сил Росії тікають під вогнем "РДК" з села Богун-Городок, що у Бєлгородській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео втечі окупантів опублікували на ютуб-каналі Бутусов плюс.
Топ коментарі
+22 Victor Litarchuk
показати весь коментар24.05.2023 23:07
+18 Сергей Иванов #455367
показати весь коментар24.05.2023 23:01
+15 Алекс Скела
показати весь коментар24.05.2023 22:57
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Російська влада та силовики показали неготовність воювати на власній території. Усі розповіді про створення зони перешкод вартістю нібито близько 10 мільярдів рублів виявилися брехнею чи блефом. Бійці на бронемашинах легко захопили прикордонну заставу ФСБ і пройшли вглиб російської території. Оголошена владою РФ термінова евакуація населення не спрацювала, писали перелякані громадяни у місцевих чатах, а також і губернатору В'ячеславу Гладкову у його соцмережах. При цьому обстріли з російського боку під час боїв явно наносилися і по своїх населених пунктах. І в цьому немає нічого дивного. Чого б це люди, які тисячами гнали росіян на вірну смерть на фронті, берегли б їхнє життя в тилу.
Окремий коментар можна було б цілком присвятити непрофесіоналізму місцевої поліції та ФСБ. Вони самостійно не змогли чинити опору, можливо, тому що розбещені корупційною рентою, збір якої вже багато років є для більшості правоохоронців головним реальним доходом. Їхні антитерористичні підрозділи втратили бойові навички, адже багато років їхня головна робота - боротьба з інакодумством. "Гвинтити" студента чи пенсіонерку, фальсифікувати екстремізм серед неповнолітніх у соцмережах, вигадувати "зрадників батьківщини" куди простіше, ніж із повними від страху штанами повзати в траві, відстрілюючись від реальних диверсантів.
Рашка дуже дякує провокаторам з РДК.
Будет аля 90-е только круче в 100 раз.