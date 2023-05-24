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Солдати 245-го полку ЗС РФ тікають під вогнем "РДК" з Бєлгородської області. ВIДЕО

Черговий "жест доброї волі" від російських загарбників: солдати 245-го полку Збройних Сил Росії тікають під вогнем "РДК" з села Богун-Городок, що у Бєлгородській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео втечі окупантів опублікували на ютуб-каналі Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три офіцери і 25 солдатів зі 110 бригади армії РФ здалися в полон поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Бутусов Юрій (3590) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+22
DW

Російська влада та силовики показали неготовність воювати на власній території. Усі розповіді про створення зони перешкод вартістю нібито близько 10 мільярдів рублів виявилися брехнею чи блефом. Бійці на бронемашинах легко захопили прикордонну заставу ФСБ і пройшли вглиб російської території. Оголошена владою РФ термінова евакуація населення не спрацювала, писали перелякані громадяни у місцевих чатах, а також і губернатору В'ячеславу Гладкову у його соцмережах. При цьому обстріли з російського боку під час боїв явно наносилися і по своїх населених пунктах. І в цьому немає нічого дивного. Чого б це люди, які тисячами гнали росіян на вірну смерть на фронті, берегли б їхнє життя в тилу.

Окремий коментар можна було б цілком присвятити непрофесіоналізму місцевої поліції та ФСБ. Вони самостійно не змогли чинити опору, можливо, тому що розбещені корупційною рентою, збір якої вже багато років є для більшості правоохоронців головним реальним доходом. Їхні антитерористичні підрозділи втратили бойові навички, адже багато років їхня головна робота - боротьба з інакодумством. "Гвинтити" студента чи пенсіонерку, фальсифікувати екстремізм серед неповнолітніх у соцмережах, вигадувати "зрадників батьківщини" куди простіше, ніж із повними від страху штанами повзати в траві, відстрілюючись від реальних диверсантів.
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24.05.2023 23:07
+18
Ах как хочется вернутся,ах как хочется ворваться в городок...
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24.05.2023 23:01
+15
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24.05.2023 22:57
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24.05.2023 22:57 Відповісти
Велика россия,а отступать некуда- позади мацква...
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24.05.2023 22:59 Відповісти
поправочка - позади Китай!
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24.05.2023 23:04 Відповісти
Ах как хочется вернутся,ах как хочется ворваться в городок...
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24.05.2023 23:01 Відповісти
Все побежали и я побежал...
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24.05.2023 23:03 Відповісти
Майже 4 хв. відео ні до чого.
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24.05.2023 23:02 Відповісти
хороший парень Юра, але з його відео рядками, ну попросту біда ((.
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25.05.2023 06:46 Відповісти
Там на саме цікаве лейбу каналу влупили, з літерами нічого не видно ...
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25.05.2023 09:15 Відповісти
Напевно дуже переймаються за свої авторські права ...
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25.05.2023 09:17 Відповісти
Респект РДК!Молодцы шухера навели,зашугали орков шо пестец!
Ждём новых рейдов и новостей!
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24.05.2023 23:03 Відповісти
шкода не захопили сховок ядерних припасів...
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24.05.2023 23:15 Відповісти
DW

Російська влада та силовики показали неготовність воювати на власній території. Усі розповіді про створення зони перешкод вартістю нібито близько 10 мільярдів рублів виявилися брехнею чи блефом. Бійці на бронемашинах легко захопили прикордонну заставу ФСБ і пройшли вглиб російської території. Оголошена владою РФ термінова евакуація населення не спрацювала, писали перелякані громадяни у місцевих чатах, а також і губернатору В'ячеславу Гладкову у його соцмережах. При цьому обстріли з російського боку під час боїв явно наносилися і по своїх населених пунктах. І в цьому немає нічого дивного. Чого б це люди, які тисячами гнали росіян на вірну смерть на фронті, берегли б їхнє життя в тилу.

Окремий коментар можна було б цілком присвятити непрофесіоналізму місцевої поліції та ФСБ. Вони самостійно не змогли чинити опору, можливо, тому що розбещені корупційною рентою, збір якої вже багато років є для більшості правоохоронців головним реальним доходом. Їхні антитерористичні підрозділи втратили бойові навички, адже багато років їхня головна робота - боротьба з інакодумством. "Гвинтити" студента чи пенсіонерку, фальсифікувати екстремізм серед неповнолітніх у соцмережах, вигадувати "зрадників батьківщини" куди простіше, ніж із повними від страху штанами повзати в траві, відстрілюючись від реальних диверсантів.
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24.05.2023 23:07 Відповісти
Нє ну прикольний в ***** план. Стратєг шпієн і просто санктпетушснк петушлк. І да раньше ***** носіл чемойданчік зараз носять йооо…
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24.05.2023 23:12 Відповісти
Чмо руснявое донаты на РФ армию собирает https://www.youtube.com/watch?v=2se3sWKwu2k
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24.05.2023 23:28 Відповісти
А від чого біжуть???? Куди??? І їх як тарганів - що у К-2 відео, що зараз... Це біологічна зброя, сперше пішли бурято-моголи, а потім йдуть болотні виродкі і зк вагнера... Чим іх травити????
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24.05.2023 23:28 Відповісти
а де вогонь "ри ди к и"....???
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24.05.2023 23:58 Відповісти
Відео можна назвати "від нас тікає американська допомога".
Рашка дуже дякує провокаторам з РДК.
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24.05.2023 23:58 Відповісти
Тобто кацапам можна робити на нашій території все що їм здумається а нам не можна на їхній території нічого робити? Нагадайте хто на кого напав а то мені здається що ви тойво кацап - вони ********** казати що це ми на них напали 8 років "домбілі бамбас" і подібна херня. А Захід би взагалі мовчав про заборону ударів по кацапстану - політика країн Заходу призвела до піздорезу що зараз відбувається (тільки повністью тупий не зрозумів про що говорив ***** в 2007 - тупий або жадібний ).
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25.05.2023 06:37 Відповісти
А хто пише що не можна воювати? Воюй до посиніння, але ж не американською зброєю.
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25.05.2023 09:52 Відповісти
а де ти там побачило американську зброю? і взагалі там ніякої зброх не видно, а якщо щось і є, то точно не американська, купили у воєнторзі в Бєлгороді, або в шахтах знайшли.
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25.05.2023 10:53 Відповісти
Оце розкажи Штатам. Але потім не дивуйся чому вони перестануть допомагати.
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25.05.2023 11:06 Відповісти
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25.05.2023 11:12 Відповісти
У России уже есть 100 ЧВК, но они слабые их войска способны воевать только за какой то завод или какой то условный бизнес.

Будет аля 90-е только круче в 100 раз.
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25.05.2023 01:49 Відповісти
А генерал-полковник Лапін попереду біг чи... його там взагалі не було?!
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25.05.2023 07:53 Відповісти
Він командував, вазглавляв так сказать, йому б іще ті прапорці що на флоті симафорять, то взагалі ціни небуло б.
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25.05.2023 08:39 Відповісти
А де видно,що вони тікають.?Скоріше за все вони не поспішаючи контролюють посадки.
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25.05.2023 07:54 Відповісти
який висновок?рф абсолютно не готова воювати на своїй території,солдати срочники яких там поставили відразу все кидають і втікають.
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25.05.2023 09:34 Відповісти
Фуле! Фтарая армия мира мужественно защищает свои рубежи от сапог НАТА! Ни шагу назад, деды ваевали, можем пафтарить, жест доброй воли...
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25.05.2023 11:35 Відповісти
про що хоть відео? ))))
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25.05.2023 12:32 Відповісти
 
 