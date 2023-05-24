Бійці 108 ОГШБ атакували ворога з дрона. ВIДЕО
Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою дрона ліквідували російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку сповістили бійці 108 ОГШБ на сторінці у фейсбуці.
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