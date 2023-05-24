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Бійці 108 ОГШБ атакували ворога з дрона. ВIДЕО

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою дрона ліквідували російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку сповістили бійці 108 ОГШБ на сторінці у фейсбуці. 

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Автор: 

ліквідація (3924) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+9
Це ж треба! Так правильно випередження вирахував! Майстер!
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25.05.2023 00:05
+7
Коментатор
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24.05.2023 23:52
+3
Ти чого біля нашої посадки робиш, кацапе?
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25.05.2023 00:05
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Коментатор
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24.05.2023 23:52 Відповісти
Ти чого біля нашої посадки робиш, кацапе?
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25.05.2023 00:05 Відповісти
Кульбабки топче ...
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25.05.2023 09:25 Відповісти
Од гад, а він їх саджав?
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25.05.2023 17:20 Відповісти
Це ж треба! Так правильно випередження вирахував! Майстер!
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25.05.2023 00:05 Відповісти
Мисливець!
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25.05.2023 11:16 Відповісти
Прямо як на реєстрації шлюбу: - Кажи, якщо маєш що, або замовкни навіки.
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25.05.2023 01:20 Відповісти
Ну, просто дослівно - одного ворога
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25.05.2023 07:48 Відповісти
Стопроцентный результат: ПВО уничтожила все 36 "Шахедов", запущенных Россией
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25.05.2023 08:06 Відповісти
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25.05.2023 08:08 Відповісти
 
 