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ЗСУ знищили дві ворожі гаубиці на Херсонщині. ВIДЕО

Українська артилерія продовжує демілітаризацію російських військ на півдні України. Зведений загін "Коршунів" знищив дві російські гаубиці Д-20, російську систему РЕБ "Діабазол" а також автомобільну техніку противника на Херсонщині.

У мережі опублікували відео знищення гаубиць, які армія РФ встановила на Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі російські окупанти не прибирають виявлені біля будинків та у парках снаряди. ВIДЕО

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знищення (7235) ЗСУ (7544) Херсонська область (5756)


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Дві тенденції в бойових діях окупантів: усе більше артилерії причіпної (а не самохідної) і все старіші зразки озброєння
Стосовно самохідної - її вибили і залишки кацапи бережуть Тому заміняють причіпною Те ж саме стосується і "старіння" їх артилерії - новіші зразки вибили Тому тягнуть з баз зберігання Гаубиця Д-20 розроблена в 1947-му В 1955-му прийнята на озброєння На початку війни цими гаубицями вони "сєпарів" озброювали Тепер забрали собі А сепарам передали старішу Д-1 (прийняту на озброєння у 1943-му)
У нас же артилерійський парк лише розширюється та оновлюється
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28.05.2023 09:28 Відповісти
Діабазол??!!
У кацапів що, наркомани назви придумують для зброї.
Краще б вже Дімедролом назвали.
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28.05.2023 11:50 Відповісти
Пурген.
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28.05.2023 15:00 Відповісти
 
 