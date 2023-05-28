ЗСУ знищили дві ворожі гаубиці на Херсонщині. ВIДЕО

Українська артилерія продовжує демілітаризацію російських військ на півдні України. Зведений загін "Коршунів" знищив дві російські гаубиці Д-20, російську систему РЕБ "Діабазол" а також автомобільну техніку противника на Херсонщині.

У мережі опублікували відео знищення гаубиць, які армія РФ встановила на Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.

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