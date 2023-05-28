ЗСУ знищили дві ворожі гаубиці на Херсонщині. ВIДЕО
Українська артилерія продовжує демілітаризацію російських військ на півдні України. Зведений загін "Коршунів" знищив дві російські гаубиці Д-20, російську систему РЕБ "Діабазол" а також автомобільну техніку противника на Херсонщині.
У мережі опублікували відео знищення гаубиць, які армія РФ встановила на Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.
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Стосовно самохідної - її вибили і залишки кацапи бережуть Тому заміняють причіпною Те ж саме стосується і "старіння" їх артилерії - новіші зразки вибили Тому тягнуть з баз зберігання Гаубиця Д-20 розроблена в 1947-му В 1955-му прийнята на озброєння На початку війни цими гаубицями вони "сєпарів" озброювали Тепер забрали собі А сепарам передали старішу Д-1 (прийняту на озброєння у 1943-му)
У нас же артилерійський парк лише розширюється та оновлюється
У кацапів що, наркомани назви придумують для зброї.
Краще б вже Дімедролом назвали.