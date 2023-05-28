Воїни 44 ОАБр знищили ворожий склад БК та БМП у Запорізькій області. ВIДЕО
Українські артилеристи знищили БМП росіян в Запорізькій області. Також бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола вразили польовий склад БК окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі.
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на нашій землі 😠