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Воїни 44 ОАБр знищили ворожий склад БК та БМП у Запорізькій області. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили БМП росіян в Запорізькій області. Також бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола вразили польовий склад БК окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі.

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знищення (7235) 44 артилерійська бригада (35) БМП (410) склад БК (61)


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Хлопці , бийте нещадно кацапську мразоту , щоби їх духу не було
на нашій землі 😠
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28.05.2023 09:23 Відповісти
То кацапи перепились та свєтомузику включили
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28.05.2023 10:02 Відповісти
О! Оце нормальна інформація для НШ бригади! Чітко видно що горять порохові "картузи" танкових снарядів на складі і як горить соляра на БМП а потім рвонув б/к в бойовому відділенні Можна спокійно включать у бойове зведення
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28.05.2023 10:13 Відповісти
 
 