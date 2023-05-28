Воїни 44 ОАБр знищили ворожий склад БК та БМП у Запорізькій області. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили БМП росіян в Запорізькій області. Також бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола вразили польовий склад БК окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили дві ворожі гаубиці на Херсонщині. ВIДЕО