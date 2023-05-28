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Новини Відео Війна
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Артилеристи ЗСУ вдарили по схованці загарбників на Донеччині. ВIДЕО

В місті Микільське, що на Донеччині група окупантів намагалась сховатись в напівзруйнованій будівлі. Проте ЗСУ виявили загарбників та вдарили по місцезнаходженню окупантів з артилерії.

Відеозапис успішної роботи бійців опублікували в телеграм-каналі Extreme tourism company, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери 79 ОДШБр показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8459) артилерія (788) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+26
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28.05.2023 15:10
+4
від наших ховайся ..не ховайся..-знайдуть і пошматують... от так..
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28.05.2023 15:09
+2
Безплатно? На перевал подорож, як туристична - потрійний тариф.
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28.05.2023 15:26
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Ось як рахують втрати рашиків... Якщо з тих, хто заховався в будинку, хоч один загинув, то було б дуже добре... Але записали в загиблих всіх
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28.05.2023 15:05 Відповісти
а як порахувати тих, кого зажмурили хаймарсами за 80 км від лінії фронту? наш Генштаб ще занижено рахує. свіжачок від русні: Воскресенье 28.05.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 208613 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 26 мая это 69279 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 июня 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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28.05.2023 15:34 Відповісти
Гадаю, реальні цифри рашиків біля 100 К , наших, враховуючи нещодавно названу цифру в 23000 зниклих без вісті та офіційних загиблих 15000 - біля 50К Отже 100 К проти 50К. Чого недостатньо, бо рашиків втричі більше. Й нам наступати....
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28.05.2023 15:39 Відповісти
ти гадаєш неправильно.
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28.05.2023 16:13 Відповісти
Як ви гадаєте ? Хоча реальні цифри ми узнаємо не скоро і то вони будуть не реальні, а приблизні.
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28.05.2023 16:19 Відповісти
я гадаю, що наш Генштаб подає дещо занижені дані про втрати орків через те, що неможливо порахувати знищених орків далеко від лінії фронту внаслідок дії хімарсів. Іншими словами, нашому Генеральному штабу достеменно відомі втрати своїх воїнів, а втрати орків рахують приблизно. теж саме відомо про свої втрати у генеральному штабі орків. ці цифри, які я навів вам вище про втрати орків - це дані з орківського генерального штабу і вони дуже близькі до правди. 208 000 безповоротні втрати зс орків - це загиблі + зниклі безвісти + померлі від ран в госпіталях.. і сьогодні на вулиці 21-е століття - ера цифрових технологій. тому на сьогодні втрати з точністю до людини можуть порахувати. це ж не 1-а чи 2-а Світові війни, де все рахувалося вручну і на папері..
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28.05.2023 17:44 Відповісти
стосовно 23000 зниклих безвісти. наскільки я зрозумів, мова йде про єдиний реєстр, тобто в цьому реєстрі не тільки військові зазначені, але й цивільні. і зниклих везвісти цивільних там дуже багато.
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28.05.2023 17:47 Відповісти
якщо так, то ви праві
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28.05.2023 18:40 Відповісти
від наших ховайся ..не ховайся..-знайдуть і пошматують... от так..
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28.05.2023 15:09 Відповісти
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28.05.2023 15:10 Відповісти
Безплатно? На перевал подорож, як туристична - потрійний тариф.
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28.05.2023 15:26 Відповісти
перевал - це мабуть малось на увазі той перевал, що на кордоні з кацапнею. тож той таксист зробив мужній вчинок, навіть собі в мінус по грошам, але в плюс, щоб такими кацапами в Грузії навіть не смерділо.
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28.05.2023 15:36 Відповісти
Шкода що не скинув з цього перевалу
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28.05.2023 15:56 Відповісти
На их любимый перевал Дятлова наверно)))
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28.05.2023 19:05 Відповісти
Как можно уничтожить 2 тела (ДВА, Карл), которые залезли в развалины:
1. Послать ДШГ (уничтожают стрелковым или забрасывают гранатами)
2. Танковый выстрел (до 2 км. бьет очень точно, т.е. один осколочно-фугасный снаряд)
3. Накрыть развалины огнем дальнобойной артиллерии
4. Накрыть развалины огнем реактивной артиллерии (те же Хаймарсы например)
5. Вызвать авиацию
6. Т.к. появились Storm Shadow, то можно и ей.

Хорошо хоть, что на 3-м варианте остановились ... Только не надо после этого рассказывать про "снарядный голод".
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28.05.2023 15:53 Відповісти
До 3-го варианта наверное не дошли, а остановились на 120мм миномете.
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28.05.2023 18:29 Відповісти
... которых очень не хватало чтобы останавливать "мясные штурмы" в Бахмуте?
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28.05.2023 20:00 Відповісти
 
 