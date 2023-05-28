Артилеристи ЗСУ вдарили по схованці загарбників на Донеччині. ВIДЕО

В місті Микільське, що на Донеччині група окупантів намагалась сховатись в напівзруйнованій будівлі. Проте ЗСУ виявили загарбників та вдарили по місцезнаходженню окупантів з артилерії.

Відеозапис успішної роботи бійців опублікували в телеграм-каналі Extreme tourism company, передає Цензор.НЕТ.

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