Артилеристи ЗСУ вдарили по схованці загарбників на Донеччині. ВIДЕО
В місті Микільське, що на Донеччині група окупантів намагалась сховатись в напівзруйнованій будівлі. Проте ЗСУ виявили загарбників та вдарили по місцезнаходженню окупантів з артилерії.
Відеозапис успішної роботи бійців опублікували в телеграм-каналі Extreme tourism company, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 Irina So #551500
показати весь коментар28.05.2023 15:10
+4 Alex Sav #513490
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+2 Sergey Osadchy #516630
показати весь коментар28.05.2023 15:26
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 26 мая это 69279 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 2 июня 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
1. Послать ДШГ (уничтожают стрелковым или забрасывают гранатами)
2. Танковый выстрел (до 2 км. бьет очень точно, т.е. один осколочно-фугасный снаряд)
3. Накрыть развалины огнем дальнобойной артиллерии
4. Накрыть развалины огнем реактивной артиллерии (те же Хаймарсы например)
5. Вызвать авиацию
6. Т.к. появились Storm Shadow, то можно и ей.
Хорошо хоть, что на 3-м варианте остановились ... Только не надо после этого рассказывать про "снарядный голод".