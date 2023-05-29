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Налякані діти біжать київською вулицею до бомбосховища під звуки вибухів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли перелякані діти під звуки вибухів біжать вулицею до укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений під час сьогоднішньої ракетної атаки російських окупантів на Київ

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діти (5065) ракети (4023) бомбардування (337) повітряна тривога (919)


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Топ коментарі
+81
Вот этого руzzким ***** не простим никогда. Наших детей, лишенных детства.
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29.05.2023 14:58
+78
***********, и другие отбросы человечества типа бурятов, чувашей, мордвы, тувинцев, дагов, осетин, карачаев, балкаров,якутов, короче, все кто называется "россияне", я желаю вашим детям, внукам и правнукам ежедневно и еженощно бегать под звуки воздушной тревоги в подвалы. И видит Бог, я никогда и ни кому не желал зла, но вам желаю, что бы некоторые из ваших детей, внуков и правнуков не успевает добегать до укрытия. Шоб вы ВСЕ повыздыхали, тупые скоты.
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29.05.2023 14:58
+41
діти на все життя запомятають хто такі касаби-те ж саме що фашисти
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29.05.2023 14:59
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Побільше б у світ ширили всього, що переживає наш нарід: рашистам має бути страшно називати, звідки вони родом
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29.05.2023 21:03 Відповісти
будьте прокляті, підари кацапські
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29.05.2023 15:50 Відповісти
+100500!!!
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29.05.2023 16:00 Відповісти
І цих дітей колись хтось може переконати,що руські брати їх рятували від нацистів?(((
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29.05.2023 16:11 Відповісти
В дітей треба вже сьогодні виховувати презріння до рашистів, краще на офіційному рівні. Нехай воно передається з покоління в покоління. І усі повинні переходити на українську мову, особливо молоде покоління, щоб наших нащадків нічого не пов'язувало з убивцями.
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29.05.2023 21:01 Відповісти
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