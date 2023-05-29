Налякані діти біжать київською вулицею до бомбосховища під звуки вибухів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли перелякані діти під звуки вибухів біжать вулицею до укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений під час сьогоднішньої ракетної атаки російських окупантів на Київ.

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