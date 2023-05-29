ЗСУ знищили російський міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО
Самохідний міномет калібру 240-мм 2С4 "Тюльпан" був знищений українськими військовослужбовцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+12 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар29.05.2023 16:23
+7 Nataly #359040
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+3 Oleksandr Zabolotnyy #551965
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У Ту-160 (Главный конструктор украинец Близнюк Валентин Иванович) - туалет в конце прохода между стеллажами с оборудованием.
На Ту-160 в кінці прохода люк для входу екіпажу (під носовою стійкою шассі). За ПКК (типу мікроволновки, або просто елктро пічка). Так. туалет є, зправа по польоту.
при совку пілоти "ведмедів" перед патрулюванням Льодовитих морєй добу не їли та не пили, щоб довітру в негерметичній кабіні не ходити
Слава ЗСУ!