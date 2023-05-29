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Новини Відео Війна
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ЗСУ знищили російський міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО

Самохідний міномет калібру 240-мм 2С4 "Тюльпан" був знищений українськими військовослужбовцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі.

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Автор: 

знищення (7235) ЗСУ (7544) міномет (106)


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Топ коментарі
+12
Нажаль не здетонував на камеру... Слава ЗСУ!
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29.05.2023 16:23
+7
подохли, мабудь, пісні кобзона пішли послухати
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29.05.2023 16:23
+3
слава хлопцям...їх уже дохріна знищили -може і тому вже рідкісний)))
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29.05.2023 16:23
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а шо с кацапами
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29.05.2023 16:21 Відповісти
подохли, мабудь, пісні кобзона пішли послухати
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29.05.2023 16:23 Відповісти
Люки вiдкритi - значить не подохли а втiкли нажаль.
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29.05.2023 17:50 Відповісти
Нажаль не здетонував на камеру... Слава ЗСУ!
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29.05.2023 16:23 Відповісти
слава хлопцям...їх уже дохріна знищили -може і тому вже рідкісний)))
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29.05.2023 16:23 Відповісти
нажаль їх було випущено близько 600,хай у справному стані кілька сотень не такий вже й рідкісний.****** срср наклепало металобрухту.
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29.05.2023 16:42 Відповісти
цікаво що вся "зауральська" кацапська промисловість-це заводи евакуйовані з України в 41 році.їх не повернули бо "нерентабельно" і компенсації УСРСР після війни не виплатили 80 відсотків кацапської військової промисловості побудували українці.ще й після війни повісили на шию УСРСР засраний кацапами Крим.
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29.05.2023 16:46 Відповісти
Кабина кацапского стратегического блохолета, с которого они запускают ракеты по Украине.Анало говнєт
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29.05.2023 16:24 Відповісти
На Ту-95 та на Ту 160 не схоже. Що за пєпєлац?Фотомонтаж.
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29.05.2023 16:41 Відповісти
Ту-95 (Главный конструктор Базенков). Биотуалет стал устанавливаться недавно - до этого было ведро с крышкой
У Ту-160 (Главный конструктор украинец Близнюк Валентин Иванович) - туалет в конце прохода между стеллажами с оборудованием.
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29.05.2023 17:07 Відповісти
На Ту-95 МС при мені не було. Не зоасім відро, пдастикова ******* з кришкою.
На Ту-160 в кінці прохода люк для входу екіпажу (під носовою стійкою шассі). За ПКК (типу мікроволновки, або просто елктро пічка). Так. туалет є, зправа по польоту.
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29.05.2023 17:18 Відповісти
Насчет туалета в Ту-160 - согласен. Я в нем ни разу не был - информацию имел лишь по макету.
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29.05.2023 17:39 Відповісти
Я у Прилуках проходив службу у ВКР. Там був 184 ВБАП 13 ВБАД,
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29.05.2023 17:48 Відповісти
шикарно стали жити рашиські пілоти.

при совку пілоти "ведмедів" перед патрулюванням Льодовитих морєй добу не їли та не пили, щоб довітру в негерметичній кабіні не ходити
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29.05.2023 17:10 Відповісти
"Затюльпанився"!
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29.05.2023 16:31 Відповісти
За час повномасштабної війни було знищено майже 4 тис арт систем РФ, скоро в кацапів стріляти не буде з чого
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29.05.2023 16:35 Відповісти
БК напевно не детонував, там в одній міні 30кг вибухівки, таке мало би бути замітно
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29.05.2023 16:35 Відповісти
Завʼяв тюльпан.
Слава ЗСУ!
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29.05.2023 16:45 Відповісти
 
 