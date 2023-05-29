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Уламок збитої ракети мало не влучив по столичній маршрутці. ВIДЕО

29 травня, під час другої атаки росіян на Київ, силами української ППО було збито ракету, уламок якої впав на проїжджу частину міста. У той момент на дорозі було багато транспорту, зокрема на швидкості проїхала маршрутка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався 29 травня в Оболонському районі столиці.

На кадрах, які зафіксувала камера спостереження, помітно, як уламок збитої ворожої ракети падає на дорогу і ледь не влучає в автобус. На щастя, він та інші легкові машини встигли промчатися за лічені секунди до падіння. Крім того, варто зазначити, що поруч з уламком ракети проїжджав велосипедист. Чоловікові дивом вдалося проскочити місце падіння уламка, і залишилися неушкодженим.

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Автор: 

Київ (19466) маршрутки (347) ракети (4023)


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Топ коментарі
+21
Краще коли уламок прилетить прямо на голови людей? Ви дійсно вважаєте, що люди за хвилину після повідомлення про повітряну тривогу всі встигнуть в укриття?
Так, маршруточникам звісно пох, але і на безпеку людей це не вплине. Місце падіння уламків - лотерея.
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29.05.2023 17:27
+19
Це так вимкнули камери спостереження?
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29.05.2023 17:18
+13
пощастило людям
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29.05.2023 17:19
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це відповідь на питання, чому комунальний транспорт висаджує людей під час повітряної тривоги. А маршруточникам звісно пох. Усього 2 секунди і це була б братська могила на колесах.
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29.05.2023 17:17 Відповісти
Краще коли уламок прилетить прямо на голови людей? Ви дійсно вважаєте, що люди за хвилину після повідомлення про повітряну тривогу всі встигнуть в укриття?
Так, маршруточникам звісно пох, але і на безпеку людей це не вплине. Місце падіння уламків - лотерея.
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29.05.2023 17:27 Відповісти
все відносно, бо маршрутка проїхала місце влучення за декілька секунд, а інший автомобіль не доїхав до того місця...
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29.05.2023 17:30 Відповісти
З маршрутки можно вийти. Ви цього не знали?
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29.05.2023 17:36 Відповісти
на ходу?
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29.05.2023 21:57 Відповісти
Це так вимкнули камери спостереження?
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29.05.2023 17:18 Відповісти
Та навряд чи вона загальнодоступна.
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29.05.2023 17:25 Відповісти
пощастило людям
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29.05.2023 17:19 Відповісти
Rjuzzkije poka ščatlivije,u ņih na golovu poka ņepadajet.
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29.05.2023 17:42 Відповісти
Звичайне чудо,отак Бог береже
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29.05.2023 17:43 Відповісти
кусок не вільно падав а летів з прискоренням
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29.05.2023 17:43 Відповісти
Ніякого прискорення не могло бути, тому що були уламки після влучання зенітної ракети по цілі...
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29.05.2023 19:46 Відповісти
прискорення вільного падіння! вчи фізику
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29.05.2023 20:52 Відповісти
Та ти що, пам'ятаю це я по урокам в школі, і досліди з падіння. Тут я зрозумів, що чел мав на увазі, що ракета була не збита і падала з прискоренням від двигуна. Але ми бачимо, що то за уламки і повторюю це результат збиття і падіння відбувалося вільно, за прискорення тяжіння, якщо хочеш.
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29.05.2023 21:28 Відповісти
ти ж не перепитав, що "чел" (*****, й*бана цапська риганина) мав на увазі, але ****** безапеляційно...
друге, я тобі відповів на твоє Ніякого прискорення не могло бути, а ти мені тут якусь ***** розводиш! заціпся й ****** нах, ЧЕЛ
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29.05.2023 21:42 Відповісти
прискорення тяжіння! та ти ска ейнштейн блть!!!
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29.05.2023 21:43 Відповісти
Йди нахрін придурок, все цілком зрозуміло з законами фізики, водиш х.рню колами.
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29.05.2023 23:37 Відповісти
Прискорення звичайно ж було, i не вiльного падiння.

По-перше, чому це ракета не падала з прискоренням вiд двигуна ? Не пам`ятаю щоб в Украiнi скасували 1-й закон Ньютона. Чи це наслiдки освiтнiх реформ?) Утворення уламкiв лише спричинило втрату постiйноi тяги вiд ракетного двигуна, але не швидкостi вже наданоi двигуном до збиття.

Ну, деяку швидкiсть уламки звичайно втратити могли, з вирогiднicтю 50\50, або

По-друге, якщо вибухова хвиля виникла вище умовноi cередини ракети, то ii уламки отримали додаткове прискорення вiд вибуху нашоi ракети. Хочу нагадати, що уламки вiд звичайноi гранати нормально собi летять iз прискоренням вгору =)
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29.05.2023 23:39 Відповісти
Що ти мені в лапті одне місце вбуваєш. "Спеціаліст" мову вів за те, що ракета падала с прискоренням, не вільним падінням, а відповідно роботи двигуна, тобто не збита, на що я і заперечив, враховуючи, що за уламки впали. На лице робота ППО по цілі і відповідно падіння уламків після ураження. Все.
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29.05.2023 23:51 Відповісти
Спецiалiст написав що кусок падав з прискоренням, без всяких "вiдповiдно".
Ви написали що прискорення бути не могло, тому що були уламки пiсля ураження ракетою.

Я вам пишу, що прискорення було, i не вiльного падiння, а самiсиньке що нi е прямолiнiйне прискорення, надане тягою ракетного двигуна.

Для уламкiв це було тотожньо простому вимкненю двигуна з продовжуванням руху по iнерцii, хiба що дещо меншим (або дешо бiльшим залежно вiд вектору) швидкiстю, внаслiдок вибуховоi хвилi.

Щоб заставити уламки падати лише з вiльним прискоренням, ракета повинна була отримати пiх в носа тiла аналогiчноi маси та швидкостi назустрiч - собсна згiдно 1-го закону Ньютона.

Бiльше того, у випадку вiльного падiння, вектор сили тяжiння направлений строго донизу пiд кутом 90 градусiв вiдносно поверхностi.

Але подивiться ще раз вiдео - уламок мало того що падае на огромнiй швидкостi, так вiн ще падае i пiд гострим кутом що означае наявнicть сили з iншим вектором, бiльшоi анiж сила тяжiння.

Ви якiсь нервовi. Рекомендую вам перший том фiзики клятого совкового Ландсберга для заспокоення
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30.05.2023 00:37 Відповісти
ще один спеціалізд)))
ти зараз описуєш інерцію руху у вакуумі... якби все це працювало в атмосфері землі, достатньо було б вивести ракету на задану траєкторію й вимкнути двигуни, розраховуючи на розгін до безкінечності... або до моменту руйнування внаслідок тертя)))
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30.05.2023 07:58 Відповісти
Друже, твiй комент просто демонструе стан освiти в Украiнi.
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30.05.2023 11:30 Відповісти
Україна має пишатися такими як я
і ти мені не друг, з дблами не дружу
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30.05.2023 21:04 Відповісти
Не позорся, краще йди прошерсти ********* фiзики, у 90хх теми iнерцii, прискорень, iмпульсiв, тяги, та складання швидкостей здаеться були в класi сьомому-восьмому. Может тодi перестанеш верзти всяку маячню про вакуум i атмосферу землi.

Я чесно кажучи вже втомився вiд шкiльних пояснень школотi.
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30.05.2023 21:22 Відповісти
чудо, процитуй тут і зараз 1-й закон Ньютона, а також його інтерпретацію ******** фізиків)
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30.05.2023 22:03 Відповісти
Там скоріше велосипедиста ледь не накрило 🥺
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29.05.2023 17:58 Відповісти
Якби в Україні були справжні спец. служби і розвідка, а не клоуни, то давно б вже ліквідували десяток пілотів бомбардувальників які запускають ракети, чи членів їх сімей, щоб інші боялись.
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29.05.2023 19:21 Відповісти
Мосад треба український, та непогано було по інтернету запустити повні данні та місце проживання літунів з сім'ями. Нехай у них клешні на штурвалах трясуться.
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29.05.2023 19:52 Відповісти
если бы ты не был ботом то был бы кацапом балаболом
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29.05.2023 21:59 Відповісти
Боженька всех спас!!
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29.05.2023 23:37 Відповісти
Я сейчас чего-то не понял... А вы предпочли бы чтоб туда ракета в боевом состоянии прилетела? Вы реально уверены, что всем так было бы лучше, если бы рядом с маршруткой пол тонны тротила е_ануло в цельно металлической оболочке?!?!

А к врачу-психиатру сейчас никому не нужно сходить?!?!?!?!
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30.05.2023 08:11 Відповісти
 
 