Уламок збитої ракети мало не влучив по столичній маршрутці. ВIДЕО

29 травня, під час другої атаки росіян на Київ, силами української ППО було збито ракету, уламок якої впав на проїжджу частину міста. У той момент на дорозі було багато транспорту, зокрема на швидкості проїхала маршрутка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався 29 травня в Оболонському районі столиці.

На кадрах, які зафіксувала камера спостереження, помітно, як уламок збитої ворожої ракети падає на дорогу і ледь не влучає в автобус. На щастя, він та інші легкові машини встигли промчатися за лічені секунди до падіння. Крім того, варто зазначити, що поруч з уламком ракети проїжджав велосипедист. Чоловікові дивом вдалося проскочити місце падіння уламка, і залишилися неушкодженим.

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