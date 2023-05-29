Уламок збитої ракети мало не влучив по столичній маршрутці. ВIДЕО
29 травня, під час другої атаки росіян на Київ, силами української ППО було збито ракету, уламок якої впав на проїжджу частину міста. У той момент на дорозі було багато транспорту, зокрема на швидкості проїхала маршрутка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався 29 травня в Оболонському районі столиці.
На кадрах, які зафіксувала камера спостереження, помітно, як уламок збитої ворожої ракети падає на дорогу і ледь не влучає в автобус. На щастя, він та інші легкові машини встигли промчатися за лічені секунди до падіння. Крім того, варто зазначити, що поруч з уламком ракети проїжджав велосипедист. Чоловікові дивом вдалося проскочити місце падіння уламка, і залишилися неушкодженим.
Топ коментарі
+21 Ярослав Кийко
показати весь коментар29.05.2023 17:27
+19 Павло Йовенко
показати весь коментар29.05.2023 17:18
+13 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар29.05.2023 17:19
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Так, маршруточникам звісно пох, але і на безпеку людей це не вплине. Місце падіння уламків - лотерея.
друге, я тобі відповів на твоє Ніякого прискорення не могло бути, а ти мені тут якусь ***** розводиш! заціпся й ****** нах, ЧЕЛ
По-перше, чому це ракета не падала з прискоренням вiд двигуна ? Не пам`ятаю щоб в Украiнi скасували 1-й закон Ньютона. Чи це наслiдки освiтнiх реформ?) Утворення уламкiв лише спричинило втрату постiйноi тяги вiд ракетного двигуна, але не швидкостi вже наданоi двигуном до збиття.
Ну, деяку швидкiсть уламки звичайно втратити могли, з вирогiднicтю 50\50, або
По-друге, якщо вибухова хвиля виникла вище умовноi cередини ракети, то ii уламки отримали додаткове прискорення вiд вибуху нашоi ракети. Хочу нагадати, що уламки вiд звичайноi гранати нормально собi летять iз прискоренням вгору =)
Ви написали що прискорення бути не могло, тому що були уламки пiсля ураження ракетою.
Я вам пишу, що прискорення було, i не вiльного падiння, а самiсиньке що нi е прямолiнiйне прискорення, надане тягою ракетного двигуна.
Для уламкiв це було тотожньо простому вимкненю двигуна з продовжуванням руху по iнерцii, хiба що дещо меншим (або дешо бiльшим залежно вiд вектору) швидкiстю, внаслiдок вибуховоi хвилi.
Щоб заставити уламки падати лише з вiльним прискоренням, ракета повинна була отримати пiх в носа тiла аналогiчноi маси та швидкостi назустрiч - собсна згiдно 1-го закону Ньютона.
Бiльше того, у випадку вiльного падiння, вектор сили тяжiння направлений строго донизу пiд кутом 90 градусiв вiдносно поверхностi.
Але подивiться ще раз вiдео - уламок мало того що падае на огромнiй швидкостi, так вiн ще падае i пiд гострим кутом що означае наявнicть сили з iншим вектором, бiльшоi анiж сила тяжiння.
Ви якiсь нервовi. Рекомендую вам перший том фiзики клятого совкового Ландсберга для заспокоення
ти зараз описуєш інерцію руху у вакуумі... якби все це працювало в атмосфері землі, достатньо було б вивести ракету на задану траєкторію й вимкнути двигуни, розраховуючи на розгін до безкінечності... або до моменту руйнування внаслідок тертя)))
і ти мені не друг, з дблами не дружу
Я чесно кажучи вже втомився вiд шкiльних пояснень школотi.
А к врачу-психиатру сейчас никому не нужно сходить?!?!?!?!