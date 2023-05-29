Депутат Держдуми, уродженець України Діденко, закликав знищити українську ідентичність. ВIДЕО
Депутат Держдуми від партії "ЛДПР" Олексій Діденко закликав знищити українську ідентичність. Сам він народився в Україні, у Черкаській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат Держдуми виступив на конференції з "гармонізації нормативно-правової бази" анексованих територій.
"Не должно быть ни государства этого, ни языка. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его изучать, его не должно быть в принципе", - сказав Діденко.
Один із присутніх спробував заперечити, що це порушення кримінального кодексу та заклик до міжнаціональної ворожнечі, але "Z-патріота" це не зупинило.
Топ коментарі
+59 Светлана Круп
показати весь коментар29.05.2023 18:24
+48 Светлана Круп
показати весь коментар29.05.2023 18:40
+44 Серьога Харківський
показати весь коментар29.05.2023 17:58
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
R0m An #570540
показати весь коментар29.05.2023 23:07 Відповісти Мені подобається 0
Vadym Tsyrkalyuk #407721
показати весь коментар30.05.2023 00:40 Відповісти Мені подобається 0
Nickol Sten
показати весь коментар30.05.2023 00:59 Відповісти Мені подобається 0
Наталья #401414
показати весь коментар30.05.2023 06:47 Відповісти Мені подобається 1
Олег Ковальчук #571730
показати весь коментар30.05.2023 21:18 Відповісти Мені подобається 1
ПравдаЛюбка
показати весь коментар31.05.2023 06:28 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль