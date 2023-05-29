Депутат Держдуми, уродженець України Діденко, закликав знищити українську ідентичність. ВIДЕО

Депутат Держдуми від партії "ЛДПР" Олексій Діденко закликав знищити українську ідентичність. Сам він народився в Україні, у Черкаській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат Держдуми виступив на конференції з "гармонізації нормативно-правової бази" анексованих територій.

"Не должно быть ни государства этого, ни языка. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его изучать, его не должно быть в принципе", - сказав Діденко.

Один із присутніх спробував заперечити, що це порушення кримінального кодексу та заклик до міжнаціональної ворожнечі, але "Z-патріота" це не зупинило.

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