УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12099 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
25 385 106

Депутат Держдуми, уродженець України Діденко, закликав знищити українську ідентичність. ВIДЕО

Депутат Держдуми від партії "ЛДПР" Олексій Діденко закликав знищити українську ідентичність. Сам він народився в Україні, у Черкаській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат Держдуми виступив на конференції з "гармонізації нормативно-правової бази" анексованих територій.

"Не должно быть ни государства этого, ни языка. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его изучать, его не должно быть в принципе", - сказав Діденко.

Один із присутніх спробував заперечити, що це порушення кримінального кодексу та заклик до міжнаціональної ворожнечі, але "Z-патріота" це не зупинило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна між НАТО та РФ можлива, це є найгіршим сценарієм, - начальник Генштабу Чехії Ржехка

Автор: 

ЛДПР (16) росія (65162) Україна (5891) українська мова (833)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
В нашої бабусі в Києві на постої стояли німецькі солдати, так жодної картини (а в них була коллекція дореволюційних картин) зі стіни не зняли. Дітям шоколад роздавали на вулиці. Порівняйте з кацапськими виродками, які гвалтують дітей і унітази видирають. "Пабєдітєлі фашизма", трясця їх матері!
показати весь коментар
29.05.2023 18:24
+48
Манкурти просто. В паРаші вони - нижчий сорт, хахли, тому намагаються відхреститися від України і від усього українського, показати, що вони "русскіє, нікакой України нє сущєствуєт"
показати весь коментар
29.05.2023 18:40
+44
Потом не забудьте его взять в какую то государственную структуру Украины на работу ,как судью с Крыма который щас за проводольствие войск в Днепре отвечает
показати весь коментар
29.05.2023 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Немає бути ні держави тої, ні "язика". Ніякого "рускава язика" бути не повинно, це "язик" ворога, не можна його вивчати, його не немає бути в принципі", - Я!
показати весь коментар
29.05.2023 23:07 Відповісти
да не хочу я с вами дружить уроды
показати весь коментар
30.05.2023 00:40 Відповісти
дИДЕНКО ТЫ ПОДПИСАЛ СЕБЕ ПРИГОВОР
показати весь коментар
30.05.2023 00:59 Відповісти
Так видать и родители такие же.Быдло только и могут такое быдло выродить.
показати весь коментар
30.05.2023 06:47 Відповісти
Пуцьверінок недоношений
показати весь коментар
30.05.2023 21:18 Відповісти
Краще б тебе мати на траву висцяла!
показати весь коментар
31.05.2023 06:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 