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Бійці ССО знищили російський танк неподалік Авдіївки. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий танк неподалік Авдіївки. Після отримання інформації про місцеперебування ворожого танку група ССО висунулася за вказаними координатами. Знищення техніки бійці провели вночі.

Обійшовши танк росіян воїни ССО пострілом з ПТРК Nlaw нанесли вогневе ураження по техніці окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Держприкордонслужби знищили ворожий склад із боєприпасами, який ховали у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Авдіївка (2342) ССО (519)


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Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.05.2023 20:50 Відповісти
оскільки танк стояв покинутий то, сподіваюся, перед знищенням наші перевірили чи не можна його завести та перегнати до себе або ж побачили що там ворожі снайпери влаштували пастку і підходити до нього не можна.
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29.05.2023 21:07 Відповісти
Який покинутий, ватнику!? Якби він був покинутий, він би був холодним і на тепловізорі, чи іншому ІЧ приладі він би не виділявся.
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29.05.2023 22:42 Відповісти
дурнику, покинутий танк може бути і внаслідок несправности.

ніхто не ставить на ніч танк посеред дороги.
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30.05.2023 01:09 Відповісти
Смерть маскалям.
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29.05.2023 21:11 Відповісти
З Nlaw з любовʼю!
Слава ЗСУ!
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29.05.2023 21:34 Відповісти
Вчора, приблизно о 21:15 прилетіло по їдальні в тимчасово окупованому місті Олешки, де десятки російських військових зібрались «побухати» з нагоди свята.
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29.05.2023 21:48 Відповісти
 
 