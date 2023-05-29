Бійці ССО знищили російський танк неподалік Авдіївки. ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий танк неподалік Авдіївки. Після отримання інформації про місцеперебування ворожого танку група ССО висунулася за вказаними координатами. Знищення техніки бійці провели вночі.
Обійшовши танк росіян воїни ССО пострілом з ПТРК Nlaw нанесли вогневе ураження по техніці окупантів, передає Цензор.НЕТ.
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
ніхто не ставить на ніч танк посеред дороги.
Слава ЗСУ!