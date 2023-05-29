Вдала робота артилерії: мінус мінометний розрахунок окупантів. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили мінометний розрахунок загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення міномету опублікували на сторінці у фейсбуці воїни 40-ї бригади.

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