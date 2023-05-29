УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11774 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
5 776 4

Вдала робота артилерії: мінус мінометний розрахунок окупантів. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили мінометний розрахунок загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення міномету опублікували на сторінці у фейсбуці воїни 40-ї бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили російський танк неподалік Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) 40 артилерійська бригада (33) міномет (106)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бог у поміч, герої
показати весь коментар
29.05.2023 21:19 Відповісти
Драниє лапті по нєбу лєтят -
В русскіх попал рєактівний снаряд!
показати весь коментар
29.05.2023 21:31 Відповісти
Кацап влево низко пошёл. Видать, к дождю.
показати весь коментар
29.05.2023 21:37 Відповісти
Вчора, приблизно о 21:15 прилетіло по їдальні в тимчасово окупованому місті Олешки, де десятки російських військових зібрались «побухати» з нагоди свята.
показати весь коментар
29.05.2023 21:56 Відповісти
 
 