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Воїни 59-ї ОМПБр з дронів вистежили та ліквідували ворога. ВIДЕО

Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка завдяки БПЛА "нейтралізували" піхотну групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації російських загарбників опублікували на сторінці у фейсбуці воїни 59-ї ОМПБр.

"Чи то в херсонських степах, чи в донецьких лісах - ніде ворогу не сховатися від ЗСУ. Навіть якщо їх не дістануть наші артилеристи чи танкісти, то точно вистежать наші "пташки", - написали бійці.

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Автор: 

ліквідація (3920) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Тримай, рашист, гранату!
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29.05.2023 22:31 Відповісти
фсьо, конець хвільма
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29.05.2023 22:32 Відповісти
10% заробленого за три тижні відрядження у Мюнхені обіцяю задонатити на дрони для ЗСУ.
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29.05.2023 22:33 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1663216021224710144 Ви в гольф граєте… ні? Ну добре.
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29.05.2023 22:46 Відповісти
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30.05.2023 00:27 Відповісти
Гарна робота!
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29.05.2023 23:16 Відповісти
зі звуком проблєми у мене одного, чомусь хрипить...
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30.05.2023 00:56 Відповісти
По мойму это своеобразный кавер композиции «Мы прорвёмся, мой король!» в роковом стиле. Ну-у-у мне так послышались
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30.05.2023 07:50 Відповісти
 
 