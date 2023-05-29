Воїни 59-ї ОМПБр з дронів вистежили та ліквідували ворога. ВIДЕО

Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка завдяки БПЛА "нейтралізували" піхотну групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації російських загарбників опублікували на сторінці у фейсбуці воїни 59-ї ОМПБр.

"Чи то в херсонських степах, чи в донецьких лісах - ніде ворогу не сховатися від ЗСУ. Навіть якщо їх не дістануть наші артилеристи чи танкісти, то точно вистежать наші "пташки", - написали бійці.

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