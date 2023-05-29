Російський солдат вночі здався у полон українському дрону. ВIДЕО
Квадрокоптер зафіксував російського солдата, який здався в полон українським військовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.
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+24 izzabaru
показати весь коментар29.05.2023 23:51
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показати весь коментар29.05.2023 23:10
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і вовк ягня до лісу потягнув..
....
Я говорю - Азов...
ты говориш - русский...
я говорю - козел 🐐...
😜
Вдалеке у мира на задворках,
Посреди затерянных болот
Злобное, тупое племя орков
Несколько веков уже живет.
Нет у них ни совести, ни чести,
Доблестью считается обман, -
И они ведут себя все вместе,
Словно стая диких обезьян.
В них бурлят животные инстинкты,
Разум к ним давно уже не вхож,
Сотни лет блуждают в лабиринте,
Веря даже в собственную ложь.
Розгами не раз нещадно биты,
Плеть им больше жизни дорога,
В каждом эти воры и бандиты
Видят, словно в зеркале, врага.
По утрам хлебнувши стекломоя
Из заветной банки раза три,
О своем величьи мнимом воют
Эти малахольные хмыри.
И никто не может с ними сладить,
Ибо проявляется всегда
Сущность этих тварей, - всюду гадить,
Где б ни поселилась их орда.
Самую жестокую скотину
Метят эти сволочи в вожди,
И тогда от них удара в спину,
Как обычно, вскорости и жди.
Могут эти грязные гиены
Только лишь на слабого напасть,
А поставив жертву на колени,
Долго издеваться любят всласть.
Жить, как люди, орки не умеют,
Жизни все равно других уча,
Где отпора нет, - они наглеют,
Лезут напролом, как саранча.
Выросшие в рабстве и позоре,
Ложью пропитались их сердца,
Всем они приносят зло и горе,
Ненависть и войны без конца.
Пролиты веками реки крови,
Храмы и дворцы лежат в пыли,
Но ублюдки эти вновь готовы
В злобе уничтожить пол-Земли.
Жаждут эти жалкие уроды,
Чтобы их боялись все вокруг,
Но, напротив, чувствуют народы
К ним скорей презренье, - не испуг.
Выхода из пропасти не видно,
В мраке безысходности - ни зги, -
Орки - невиновны, им - не стыдно,
Господи, - помилуй, помоги.
Обрати, Всевышний, свои очи
На безумцев этих, - вразуми,
Или дай ответ, хотя бы, Отче, -
Станут ли они еще людьми?
натякамисправами:
....