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Новини Відео Війна
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Російський солдат вночі здався у полон українському дрону. ВIДЕО

Квадрокоптер зафіксував російського солдата, який здався в полон українським військовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59-ї ОМПБр з дронів вистежили та ліквідували ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полон (1562) дрони (4699)


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Топ коментарі
+24
Вірш написав у грудні 2014 року. Назва "Орки на болоте". Тоді, здається, ще майже ніхто кацапів так не називав. )))

Вдалеке у мира на задворках,
Посреди затерянных болот
Злобное, тупое племя орков
Несколько веков уже живет.

Нет у них ни совести, ни чести,
Доблестью считается обман, -
И они ведут себя все вместе,
Словно стая диких обезьян.

В них бурлят животные инстинкты,
Разум к ним давно уже не вхож,
Сотни лет блуждают в лабиринте,
Веря даже в собственную ложь.

Розгами не раз нещадно биты,
Плеть им больше жизни дорога,
В каждом эти воры и бандиты
Видят, словно в зеркале, врага.

По утрам хлебнувши стекломоя
Из заветной банки раза три,
О своем величьи мнимом воют
Эти малахольные хмыри.

И никто не может с ними сладить,
Ибо проявляется всегда
Сущность этих тварей, - всюду гадить,
Где б ни поселилась их орда.

Самую жестокую скотину
Метят эти сволочи в вожди,
И тогда от них удара в спину,
Как обычно, вскорости и жди.

Могут эти грязные гиены
Только лишь на слабого напасть,
А поставив жертву на колени,
Долго издеваться любят всласть.

Жить, как люди, орки не умеют,
Жизни все равно других уча,
Где отпора нет, - они наглеют,
Лезут напролом, как саранча.

Выросшие в рабстве и позоре,
Ложью пропитались их сердца,
Всем они приносят зло и горе,
Ненависть и войны без конца.

Пролиты веками реки крови,
Храмы и дворцы лежат в пыли,
Но ублюдки эти вновь готовы
В злобе уничтожить пол-Земли.

Жаждут эти жалкие уроды,
Чтобы их боялись все вокруг,
Но, напротив, чувствуют народы
К ним скорей презренье, - не испуг.

Выхода из пропасти не видно,
В мраке безысходности - ни зги, -
Орки - невиновны, им - не стыдно,
Господи, - помилуй, помоги.

Обрати, Всевышний, свои очи
На безумцев этих, - вразуми,
Или дай ответ, хотя бы, Отче, -
Станут ли они еще людьми?
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29.05.2023 23:51
+15
«Вєлкам ту Юкрейн, ****!»
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29.05.2023 23:12
+13
Ты говоришь - вагнер ....
Я говорю - Азов...
ты говориш - русский...
я говорю - козел 🐐...
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29.05.2023 23:10
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Вот что живатварящая малітва св. дрону дєлаєт!
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29.05.2023 23:07 Відповісти
---
і вовк ягня до лісу потягнув..
....
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30.05.2023 00:54 Відповісти
Ты говоришь - вагнер ....
Я говорю - Азов...
ты говориш - русский...
я говорю - козел 🐐...
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29.05.2023 23:10 Відповісти
Kozli obidelis, snova ih grjaznimi, vonjuchimi ruSSkimi nazvali
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29.05.2023 23:16 Відповісти
Животные в любом случае лучше расеян....
😜
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29.05.2023 23:21 Відповісти
Вірш написав у грудні 2014 року. Назва "Орки на болоте". Тоді, здається, ще майже ніхто кацапів так не називав. )))

Вдалеке у мира на задворках,
Посреди затерянных болот
Злобное, тупое племя орков
Несколько веков уже живет.

Нет у них ни совести, ни чести,
Доблестью считается обман, -
И они ведут себя все вместе,
Словно стая диких обезьян.

В них бурлят животные инстинкты,
Разум к ним давно уже не вхож,
Сотни лет блуждают в лабиринте,
Веря даже в собственную ложь.

Розгами не раз нещадно биты,
Плеть им больше жизни дорога,
В каждом эти воры и бандиты
Видят, словно в зеркале, врага.

По утрам хлебнувши стекломоя
Из заветной банки раза три,
О своем величьи мнимом воют
Эти малахольные хмыри.

И никто не может с ними сладить,
Ибо проявляется всегда
Сущность этих тварей, - всюду гадить,
Где б ни поселилась их орда.

Самую жестокую скотину
Метят эти сволочи в вожди,
И тогда от них удара в спину,
Как обычно, вскорости и жди.

Могут эти грязные гиены
Только лишь на слабого напасть,
А поставив жертву на колени,
Долго издеваться любят всласть.

Жить, как люди, орки не умеют,
Жизни все равно других уча,
Где отпора нет, - они наглеют,
Лезут напролом, как саранча.

Выросшие в рабстве и позоре,
Ложью пропитались их сердца,
Всем они приносят зло и горе,
Ненависть и войны без конца.

Пролиты веками реки крови,
Храмы и дворцы лежат в пыли,
Но ублюдки эти вновь готовы
В злобе уничтожить пол-Земли.

Жаждут эти жалкие уроды,
Чтобы их боялись все вокруг,
Но, напротив, чувствуют народы
К ним скорей презренье, - не испуг.

Выхода из пропасти не видно,
В мраке безысходности - ни зги, -
Орки - невиновны, им - не стыдно,
Господи, - помилуй, помоги.

Обрати, Всевышний, свои очи
На безумцев этих, - вразуми,
Или дай ответ, хотя бы, Отче, -
Станут ли они еще людьми?
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29.05.2023 23:51 Відповісти
Нахєра "Азов" рифмуеш із козлом, поєт?
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30.05.2023 15:54 Відповісти
«Вєлкам ту Юкрейн, ****!»
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29.05.2023 23:12 Відповісти
**** , до речі , літературне слово 🙁
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30.05.2023 00:05 Відповісти
Ого, і це ''весільний дрон''. Цікаво щоб на це сказав би автор слогана ''весільний дрон''?
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29.05.2023 23:22 Відповісти
він зайнятий більш важливими натякамисправами:

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29.05.2023 23:37 Відповісти
Раніше московити називали амерів піндосами, хоча самі були і є підорами по життю. Наші військові інакше їх не називають, не)(уй шукати хароших руських.
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29.05.2023 23:32 Відповісти
В першу чергу дав йому підсрачника.
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30.05.2023 00:04 Відповісти
Якщо буде по дрону на кожного московитів, то московитів не стане
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30.05.2023 00:23 Відповісти
Розумний кацап. Буде жити якщо на Засрашку не повернеться до кінця правління режиму схибленого нелюдя *****.
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30.05.2023 00:39 Відповісти
і вовк ягня до лісу потягнув..
....
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30.05.2023 00:55 Відповісти
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30.05.2023 03:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1663246551467032581 Вчорашня Юріївка. Приліт по казармі росіян.
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30.05.2023 01:35 Відповісти
Жаль, умных кацапов надо в первую очередь
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30.05.2023 02:50 Відповісти
Что за музло ?
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30.05.2023 21:52 Відповісти
 
 