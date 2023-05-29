Місто вимерло: у мережі показали Вугледар після російських обстрілів. ВIДЕО
Вугледар вже близько пів року залишається недосяжним для російської армії. Елітна 155 бригада морської піхоти РФ, яка штурмувала Павлівку та Вугледар, була знищена майже в повному складі 72-ою ОМБр. На цьому напрямку ворог втратив загалом близько 210 танків, БМП та БТР: близько 130 одиниць техніки в поточному та 80 торік. Ворог не зміг пробити оборону сталевої бригади Чорних Запорожців і вдався до фізичного знищення Вугледару всіма видами важкого озброєння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі показали, як виглядає Вугледар після російських обстрілів.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар30.05.2023 00:01
+4 George Highbaud
показати весь коментар30.05.2023 00:40
+3 vv vv #539578
показати весь коментар30.05.2023 00:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інших людей , просто дратує 😠
Одним словом московіти - це тупе бидло і мразь 😡
це між руснею і цивілізованим світом....
Візьмемо той же Соледар-Бахмут. Що мав робити умовний Сирський, щоб стримати навалу на лінії Берестове-Володимирівка-Клинове, і не підпустити ворога до міських агломерацій?
Кацапам, очевидно, підвозять необмежений запас снарядів зі сходу -- залізницею і автотранспортом. Як Україні треба було розташувати артилерію, щоб знищувати транспортні засоби, що підвозять снаряди?
Пенсам грошики давав
Танки дружно в Афри-ку
А ракети на Мос-кву !