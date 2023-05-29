Місто вимерло: у мережі показали Вугледар після російських обстрілів. ВIДЕО

Вугледар вже близько пів року залишається недосяжним для російської армії. Елітна 155 бригада морської піхоти РФ, яка штурмувала Павлівку та Вугледар, була знищена майже в повному складі 72-ою ОМБр. На цьому напрямку ворог втратив загалом близько 210 танків, БМП та БТР: близько 130 одиниць техніки в поточному та 80 торік. Ворог не зміг пробити оборону сталевої бригади Чорних Запорожців і вдався до фізичного знищення Вугледару всіма видами важкого озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі показали, як виглядає Вугледар після російських обстрілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат вночі здався у полон українському дрону. ВIДЕО