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Місто вимерло: у мережі показали Вугледар після російських обстрілів. ВIДЕО

Вугледар вже близько пів року залишається недосяжним для російської армії. Елітна 155 бригада морської піхоти РФ, яка штурмувала Павлівку та Вугледар, була знищена майже в повному складі 72-ою ОМБр. На цьому напрямку ворог втратив загалом близько 210 танків, БМП та БТР: близько 130 одиниць техніки в поточному та 80 торік. Ворог не зміг пробити оборону сталевої бригади Чорних Запорожців і вдався до фізичного знищення Вугледару всіма видами важкого озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі показали, як виглядає Вугледар після російських обстрілів. 

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Автор: 

72 окрема механізована бригада (242) Вугледар (141)


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Топ коментарі
+11
Так вчиняють тільки варвари і дикуни , для яких нормальне життя
Інших людей , просто дратує 😠
Одним словом московіти - це тупе бидло і мразь 😡
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30.05.2023 00:01
+4
Як? Поясніть на практиці.

Візьмемо той же Соледар-Бахмут. Що мав робити умовний Сирський, щоб стримати навалу на лінії Берестове-Володимирівка-Клинове, і не підпустити ворога до міських агломерацій?

Кацапам, очевидно, підвозять необмежений запас снарядів зі сходу -- залізницею і автотранспортом. Як Україні треба було розташувати артилерію, щоб знищувати транспортні засоби, що підвозять снаряди?
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30.05.2023 00:40
+3
Нехай кожне місто русачків виглядає так.
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30.05.2023 00:36
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Пізно ввечері в Мелітополь завітала бавовна.
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29.05.2023 23:59 Відповісти
Щойно й про Соки написали
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30.05.2023 01:18 Відповісти
Так вчиняють тільки варвари і дикуни , для яких нормальне життя
Інших людей , просто дратує 😠
Одним словом московіти - це тупе бидло і мразь 😡
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30.05.2023 00:01 Відповісти
Прадіди казали .... дике поле.....
це між руснею і цивілізованим світом....
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30.05.2023 00:06 Відповісти
Тут не тільки вугледар- тут вся Україна вимерла…
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30.05.2023 00:11 Відповісти
Оборона, при якій стирають цілі міста, неправильна. Треба міняти концепцію оборони, щоб зберегти міста. Ворогу дають підступити до міст, а треба його тримати на відстані
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30.05.2023 00:27 Відповісти
Як? Поясніть на практиці.

Візьмемо той же Соледар-Бахмут. Що мав робити умовний Сирський, щоб стримати навалу на лінії Берестове-Володимирівка-Клинове, і не підпустити ворога до міських агломерацій?

Кацапам, очевидно, підвозять необмежений запас снарядів зі сходу -- залізницею і автотранспортом. Як Україні треба було розташувати артилерію, щоб знищувати транспортні засоби, що підвозять снаряди?
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30.05.2023 00:40 Відповісти
ну очевидно, що НАСТУПАТИ НА МААааааАААСКВУ!!!
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30.05.2023 00:56 Відповісти
Супер! Вас треба терміново у Генштаб!!! Десь приблизно на місце Залужного.
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30.05.2023 01:20 Відповісти
Нехай кожне місто русачків виглядає так.
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30.05.2023 00:36 Відповісти
місто не вимерло, місто ВБИЛИ МОСКАЛІ!
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30.05.2023 07:28 Відповісти
Кучма вдало торгував
Пенсам грошики давав
Танки дружно в Афри-ку
А ракети на Мос-кву !
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30.05.2023 09:34 Відповісти
прокляті суки. руйнують мою країну.. Ненавиджу!
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30.05.2023 14:16 Відповісти
 
 