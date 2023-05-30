Поліцейські під звуки вибухів допомагають пораненим під час нічного обстрілу Києва чоловіку та жінці: "Швидку терміново! Де у вас болить!?". ВIДЕО

Столичні патрульні опублікували фрагмент відеозапису, на якому вони допомагають пораненим під час нічного обстрілу Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений нагрудною камерою поліцейського. На записі патрульні під звуки вибухів надають першу допомогу пораненій жінці, викликають медиків та допомагають в евакуації.

"Це відео зафільмувала бодікамера київського патрульного під час нічного ворожого обстрілу міста, який здійснили рашисти у ніч із суботи на неділю. Інспектори, почувши неподалік вибухи, одразу кинулися в епіцентр подій. Серед уламків патрульним вдалося розшукати двох громадян - чоловіка та жінку. Побачивши, що вони травмовані, охоронці порядку почали надавати їм домедичну допомогу - накладали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку. До приїзду слідчих й рятувальників, поліцейські забезпечували охорону місця події. Це відео - приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку", - пишуть поліцейські у коментарі до відео.

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