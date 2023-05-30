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Поліцейські під звуки вибухів допомагають пораненим під час нічного обстрілу Києва чоловіку та жінці: "Швидку терміново! Де у вас болить!?". ВIДЕО

Столичні патрульні опублікували фрагмент відеозапису, на якому вони допомагають пораненим під час нічного обстрілу Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений нагрудною камерою поліцейського. На записі патрульні під звуки вибухів надають першу допомогу пораненій жінці, викликають медиків та допомагають в евакуації.

"Це відео зафільмувала бодікамера київського патрульного під час нічного ворожого обстрілу міста, який здійснили рашисти у ніч із суботи на неділю. Інспектори, почувши неподалік вибухи, одразу кинулися в епіцентр подій. Серед уламків патрульним вдалося розшукати двох громадян - чоловіка та жінку. Побачивши, що вони травмовані, охоронці порядку почали надавати їм домедичну допомогу - накладали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку. До приїзду слідчих й рятувальників, поліцейські забезпечували охорону місця події. Це відео - приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку", - пишуть поліцейські у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на Київ: Загинула 33-річна жінка, 9 осіб дістали поранення, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) патрульна поліція (1442) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+14
кацапи під@р@си
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30.05.2023 11:43
+7
вчора якась вчителька рятувала дітей, жаль в неї не було "бодікамєри" і вона не вийоживалась тим що робить! справжні герої - анонімни!
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30.05.2023 11:51
+6
Довбойоб!
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30.05.2023 12:02
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кацапи під@р@си
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30.05.2023 11:43 Відповісти
вчора якась вчителька рятувала дітей, жаль в неї не було "бодікамєри" і вона не вийоживалась тим що робить! справжні герої - анонімни!
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30.05.2023 11:51 Відповісти
Невже і тут зрада???
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30.05.2023 11:54 Відповісти
до когось не доходить, що відосіками не викликати повагу! тіки діями
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30.05.2023 11:56 Відповісти
Не всі додіки вміють мабуть читати Це відео - приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Джерело:
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30.05.2023 11:58 Відповісти
не до всіх смоктуновських дійде!
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30.05.2023 11:59 Відповісти
Твоя повага нахер нікому не потрібна, відео для того щоб ти свию сраку ніс в укриття і на тебе не треба було потім витрачати час. Включай голову хоча б інколи!
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30.05.2023 12:00 Відповісти
а твої мюслі нікому нахєр не потрібні, але ж ти вилізло, смоктуновський!
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30.05.2023 12:02 Відповісти
Нічого поганого не бачу в тому, якщо добрі справи висвітлюються поліцейськими.
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30.05.2023 11:57 Відповісти
також вчора якийсь водій керував маршруткої, розвозячи людей куди їм треба...
якийсь пєкарь - випікав хліб, якийсь заправщик - слідкував за роботою колонки, якийсь машиніст метро - керував своїм поїздом, тощо! це їх робота! ЦЕ ЇХ РОБОТА!
добрі справи робляться мовчки! тоді це викликає повагу
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30.05.2023 12:01 Відповісти
Довбойоб!
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30.05.2023 12:02 Відповісти
з якого переляку водій маршрутки, який працював під час повітряної тривоги і через якого ледь не загинули УСІ його пасажири - герой?
те реально дурко.
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30.05.2023 13:11 Відповісти
покажи мены, де на відео ім'я та призвіще поліцейського?
це і єанонімне відео.
а ти - пі""р галімий.
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30.05.2023 13:10 Відповісти
Я еще очень удивлен, что не было негативных комментариев под новостью о том, что менты нашли в лесу 2-х летнего ребенка. То же ж гады пиарились.
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30.05.2023 20:55 Відповісти
 
 