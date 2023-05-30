Бійці 72-ї ОМБр знищили російський танк із ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Протитанкісти 72-ї бригади знищили російський танк з ПТРК "Стугна-П" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

"Робота 72 бригади по танку окупантів українським протитанковим комплексом "Стугна-П". 72 бригада веде боротьбу з противником на лінії зіткнення в районі Великої Новосілки. На даному етапі підрозділ також працює з наданою протитанковою зброєю від США АТ-4 та Carl Gostaf, а за допомогою протитанкових мін унеможливлює підхід противника до наших позицій. Також військовослужбовці 72 бригади гарантують, що орки живими додому не повернуться", - пише автор публікації у коментарі.

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