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Бійці 72-ї ОМБр знищили російський танк із ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Протитанкісти 72-ї бригади знищили російський танк з ПТРК "Стугна-П" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

"Робота 72 бригади по танку окупантів українським протитанковим комплексом "Стугна-П". 72 бригада веде боротьбу з противником на лінії зіткнення в районі Великої Новосілки. На даному етапі підрозділ також працює з наданою протитанковою зброєю від США АТ-4 та Carl Gostaf, а за допомогою протитанкових мін унеможливлює підхід противника до наших позицій. Також військовослужбовці 72 бригади гарантують, що орки живими додому не повернуться", - пише автор публікації у коментарі.

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Автор: 

Донецька область (8459) українська зброя (176) 72 окрема механізована бригада (242) Стугна (83) ПТРК (94)


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Респект! Слава ЗСУ!
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30.05.2023 16:37 Відповісти
Наші котики !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2023 17:18 Відповісти
Ось мабуть головна перевага над джавеліном, можлівість знищити техніку яка не має в данний час теплового сліду.
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31.05.2023 10:08 Відповісти
 
 