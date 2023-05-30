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ЗСУ зірвали атаку окупантів в Авдіївці. ВIДЕО

Ворог намагався підійти до українських позицій вночі. Проте нашим бійцям вдалось зірвати атаку окупантів в Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Extreme tourism company.

"Ворог намагався підповзти до наших позицій під покровом ночі. Але цього разу без протитепловізійних накидок і на позиції, де спостерігали екстремали. Результат: орк залишився відпочивати в сірій зоні, інші навіть не висунулися", - написали бійці.

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Автор: 

атака (339) Авдіївка (2342) ЗСУ (7544)


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А касапи що?? В Авдіївці ще водяться?? До липня - викуримо їх звідти, випалимо.. дорогу вони туди точно забудуть
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30.05.2023 16:38 Відповісти
цікаво кацапи накидки від тепловізорів самі роблять чи дружня швейцарія їм поставляє?
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30.05.2023 16:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2023 17:00 Відповісти
 
 