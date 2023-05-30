ЗСУ зірвали атаку окупантів в Авдіївці. ВIДЕО

Ворог намагався підійти до українських позицій вночі. Проте нашим бійцям вдалось зірвати атаку окупантів в Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Extreme tourism company.

"Ворог намагався підповзти до наших позицій під покровом ночі. Але цього разу без протитепловізійних накидок і на позиції, де спостерігали екстремали. Результат: орк залишився відпочивати в сірій зоні, інші навіть не висунулися", - написали бійці.

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