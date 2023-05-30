Криворізька бригада ТрО з дрона знищила схованку окупантів. ВIДЕО
Бійці 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України знищили місце переховування ворога за допомогою дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації російських загарбників опублікували на сторінці у фейсбуці воїни Криворізької бригади ТрО.
"Ювелірну точність продемонстрували бійці одного з батальйонів Криворізької бригади територіальної оборони. Подвійний скид від рикошету потрапив прямісінько в місце переховування ворога, не залишивши шансів на виживання.", – йдеться у дописі.
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