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Криворізька бригада ТрО з дрона знищила схованку окупантів. ВIДЕО

Бійці 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України знищили місце переховування ворога за допомогою дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації російських загарбників опублікували на сторінці у фейсбуці воїни Криворізької бригади ТрО.

"Ювелірну точність продемонстрували бійці одного з батальйонів Криворізької бригади територіальної оборони. Подвійний скид від рикошету потрапив прямісінько в місце переховування ворога, не залишивши шансів на виживання.", – йдеться у дописі.

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Автор: 

знищення (7235) ЗСУ (7544) дрони (4699)


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Красунчики. Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2023 17:15 Відповісти
Взрыв на крыше- це сховонка?
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30.05.2023 18:11 Відповісти
А ты попробуй, положи Ф-1 на металлопрофиль, а сам спрячся под ним
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30.05.2023 18:45 Відповісти
worms
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30.05.2023 19:41 Відповісти
 
 