Криворізька бригада ТрО з дрона знищила схованку окупантів. ВIДЕО

Бійці 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України знищили місце переховування ворога за допомогою дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації російських загарбників опублікували на сторінці у фейсбуці воїни Криворізької бригади ТрО.

"Ювелірну точність продемонстрували бійці одного з батальйонів Криворізької бригади територіальної оборони. Подвійний скид від рикошету потрапив прямісінько в місце переховування ворога, не залишивши шансів на виживання.", – йдеться у дописі.

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