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Дрон-камікадзе знищив російську автівку разом з окупантами. ВIДЕО

Оператори українського дрона вкотре успішно атакували російську техніку. ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу автівку разом з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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ліквідація (3920) ЗСУ (7544) дрони (4699)


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Хто наклав у бобік?…
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30.05.2023 17:49 Відповісти
Ехали бобики в бобике пока писец в гости не пришел.
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30.05.2023 17:53 Відповісти
безумные свинособаки......................ЗСУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2023 18:27 Відповісти
У нинішніх реаліях ніщо так не радує душу як дохла кацапня.
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30.05.2023 18:28 Відповісти
А что за вставка с водителем и ударом сзади?
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30.05.2023 19:26 Відповісти
Похоже на Безумный Макс
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30.05.2023 20:09 Відповісти
Браво.
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31.05.2023 03:45 Відповісти
 
 