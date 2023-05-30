Дрон-камікадзе знищив російську автівку разом з окупантами. ВIДЕО

Оператори українського дрона вкотре успішно атакували російську техніку. ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу автівку разом з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Криворізька бригада ТрО з дрона знищила схованку окупантів. ВIДЕО